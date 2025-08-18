Lisätietoja POGAI-rahakkeesta

poor guy-logo

poor guy – hinta (POGAI)

1POGAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000001464
$0.000001464$0.000001464
-1.28%1D
USD
Reaaliaikainen poor guy (POGAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:17:46 (UTC+8)

poor guy (POGAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000001413
$ 0.000001413$ 0.000001413
24 h:n matalin
$ 0.000001534
$ 0.000001534$ 0.000001534
24 h:n korkein

$ 0.000001413
$ 0.000001413$ 0.000001413

$ 0.000001534
$ 0.000001534$ 0.000001534

$ 0.001145368048984039
$ 0.001145368048984039$ 0.001145368048984039

$ 0.000000340356086191
$ 0.000000340356086191$ 0.000000340356086191

+2.02%

-1.28%

+0.75%

+0.75%

poor guy (POGAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000001464. Viimeisen 24 tunnin aikana POGAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.000001413 ja korkeimmillaan $ 0.000001534 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POGAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.001145368048984039, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000340356086191.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POGAI on muuttunut +2.02% viimeisen tunnin aikana, -1.28% 24 tunnin aikana ja +0.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

poor guy (POGAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.7371

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.50K
$ 52.50K$ 52.50K

$ 146.40K
$ 146.40K$ 146.40K

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

0.00%

ARB

poor guy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.50K. POGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 146.40K.

poor guy (POGAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän poor guy-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000001898-1.28%
30 päivää$ -0.000002054-58.39%
60 päivää$ -0.000006971-82.65%
90 päivää$ -0.000008935-85.93%
poor guy-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään POGAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000001898 (-1.28%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

poor guy 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000002054 (-58.39%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

poor guy-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, POGAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000006971 (-82.65%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

poor guy-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000008935 (-85.93%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle poor guy (POGAI)?

Tarkista poor guy-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on poor guy (POGAI)

poor guy is a meme token.

poor guy on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja poor guy-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista POGAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue poor guy-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään poor guy-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

poor guy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon poor guy (POGAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko poor guy (POGAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita poor guy-rahakkeelle.

Tarkista poor guy-rahakkeen hintaennuste nyt!

poor guy (POGAI) -rahakkeen tokenomiikka

poor guy (POGAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POGAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

poor guy (POGAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa poor guy:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa poor guy MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

POGAI paikallisiin valuuttoihin

1 poor guy(POGAI) - VND
0.03852516
1 poor guy(POGAI) - AUD
A$0.0000022692
1 poor guy(POGAI) - GBP
0.00000108336
1 poor guy(POGAI) - EUR
0.00000125904
1 poor guy(POGAI) - USD
$0.000001464
1 poor guy(POGAI) - MYR
RM0.00000617808
1 poor guy(POGAI) - TRY
0.00005992152
1 poor guy(POGAI) - JPY
¥0.000216672
1 poor guy(POGAI) - ARS
ARS$0.00192378384
1 poor guy(POGAI) - RUB
0.00011795448
1 poor guy(POGAI) - INR
0.00012776328
1 poor guy(POGAI) - IDR
Rp0.02399999616
1 poor guy(POGAI) - KRW
0.00205041984
1 poor guy(POGAI) - PHP
0.00008369688
1 poor guy(POGAI) - EGP
￡E.0.00007097472
1 poor guy(POGAI) - BRL
R$0.00000800808
1 poor guy(POGAI) - CAD
C$0.00000202032
1 poor guy(POGAI) - BDT
0.00017805168
1 poor guy(POGAI) - NGN
0.00224883576
1 poor guy(POGAI) - COP
$0.005903214
1 poor guy(POGAI) - ZAR
R.0.00002594208
1 poor guy(POGAI) - UAH
0.00006028752
1 poor guy(POGAI) - VES
Bs0.000200568
1 poor guy(POGAI) - CLP
$0.00142008
1 poor guy(POGAI) - PKR
Rs0.00041273088
1 poor guy(POGAI) - KZT
0.00078666576
1 poor guy(POGAI) - THB
฿0.00004781424
1 poor guy(POGAI) - TWD
NT$0.000044652
1 poor guy(POGAI) - AED
د.إ0.00000537288
1 poor guy(POGAI) - CHF
Fr0.0000011712
1 poor guy(POGAI) - HKD
HK$0.00001143384
1 poor guy(POGAI) - AMD
֏0.0005602728
1 poor guy(POGAI) - MAD
.د.م0.00001319064
1 poor guy(POGAI) - MXN
$0.00002746464
1 poor guy(POGAI) - SAR
ريال0.00000549
1 poor guy(POGAI) - PLN
0.00000535824
1 poor guy(POGAI) - RON
лв0.0000063684
1 poor guy(POGAI) - SEK
kr0.00001408368
1 poor guy(POGAI) - BGN
лв0.00000245952
1 poor guy(POGAI) - HUF
Ft0.00049982424
1 poor guy(POGAI) - CZK
0.00003097824
1 poor guy(POGAI) - KWD
د.ك0.00000044652
1 poor guy(POGAI) - ILS
0.00000499224
1 poor guy(POGAI) - AOA
Kz0.00134188776
1 poor guy(POGAI) - BHD
.د.ب0.000000551928
1 poor guy(POGAI) - BMD
$0.000001464
1 poor guy(POGAI) - DKK
kr0.00000941352
1 poor guy(POGAI) - HNL
L0.00003848856
1 poor guy(POGAI) - MUR
0.00006694872
1 poor guy(POGAI) - NAD
$0.00002586888
1 poor guy(POGAI) - NOK
kr0.00001490352
1 poor guy(POGAI) - NZD
$0.00000250344
1 poor guy(POGAI) - PAB
B/.0.000001464
1 poor guy(POGAI) - PGK
K0.00000606096
1 poor guy(POGAI) - QAR
ر.ق0.00000532896
1 poor guy(POGAI) - RSD
дин.0.00014770296

poor guy-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton poor guy toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen poor guy-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”poor guy”

Paljonko poor guy (POGAI) on arvoltaan tänään?
POGAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000001464 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on POGAI-USD-parin nykyinen hinta?
POGAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000001464. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on poor guy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen POGAI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on POGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
POGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli POGAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
POGAI saavutti ATH-hinnaksi 0.001145368048984039 USD.
Mikä oli POGAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
POGAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000340356086191 USD.
Mikä on POGAI-rahakkeen treidausvolyymi?
POGAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.50K USD.
Nouseeko POGAI tänä vuonna korkeammalle?
POGAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso POGAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:17:46 (UTC+8)

poor guy (POGAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

POGAI-USD-laskin

Summa

POGAI
POGAI
USD
USD

1 POGAI = 0.000001464 USD

Treidaa POGAI-rahaketta

POGAIUSDT
$0.000001464
$0.000001464$0.000001464
-1.34%

