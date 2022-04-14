Pochita (POCHITA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pochita (POCHITA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pochita (POCHITA) -rahakkeen tiedot Pochita is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://pochita.biz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/E6AujzX54E1ZoPDFP2CyG3HHUVKygEkp6DRqig61pump Osta POCHITA-rahaketta nyt!

Pochita (POCHITA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pochita (POCHITA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 194.40K $ 194.40K $ 194.40K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 194.40K $ 194.40K $ 194.40K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.067 $ 0.067 $ 0.067 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000173413970691425 $ 0.000173413970691425 $ 0.000173413970691425 Nykyinen hinta: $ 0.0001944 $ 0.0001944 $ 0.0001944 Lue lisää Pochita (POCHITA) -rahakkeen hinnasta

Pochita (POCHITA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pochita (POCHITA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä POCHITA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POCHITA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät POCHITA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POCHITA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka POCHITA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pochita (POCHITA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita POCHITA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan POCHITA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pochita (POCHITA) -rahakkeen hintahistoria POCHITA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu POCHITA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

POCHITA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne POCHITA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POCHITA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso POCHITA-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!