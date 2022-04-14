Phoenic (PNIC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Phoenic (PNIC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Phoenic (PNIC) -rahakkeen tiedot Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions. Virallinen verkkosivusto: https://phoenictoken.com/ Valkoinen paperi: https://phoenictoken.com/whitepaper Block Explorer: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x4f3c5c53279536ffcfe8bcafb78e612e933d53c6/transactions Osta PNIC-rahaketta nyt!

Phoenic (PNIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Phoenic (PNIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 613.28K $ 613.28K $ 613.28K Kokonaistarjonta: $ 5.56B $ 5.56B $ 5.56B Kierrossa oleva tarjonta: $ 254.37M $ 254.37M $ 254.37M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.39M $ 13.39M $ 13.39M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3799 $ 0.3799 $ 0.3799 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000283492125889431 $ 0.000283492125889431 $ 0.000283492125889431 Nykyinen hinta: $ 0.002411 $ 0.002411 $ 0.002411 Lue lisää Phoenic (PNIC) -rahakkeen hinnasta

Phoenic (PNIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Phoenic (PNIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PNIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PNIC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PNIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PNIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Phoenic (PNIC) -rahakkeen hintahistoria PNIC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PNIC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PNIC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PNIC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PNIC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PNIC-rahakkeen hintaennuste nyt!

