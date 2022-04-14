Phoenic (PNIC) -rahakkeen tokenomiikka

Phoenic (PNIC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Phoenic (PNIC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Phoenic (PNIC) -rahakkeen tiedot

Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

Virallinen verkkosivusto:
https://phoenictoken.com/
Valkoinen paperi:
https://phoenictoken.com/whitepaper
Block Explorer:
https://avascan.info/blockchain/c/address/0x4f3c5c53279536ffcfe8bcafb78e612e933d53c6/transactions

Phoenic (PNIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Phoenic (PNIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 613.28K
Kokonaistarjonta:
$ 5.56B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 254.37M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 13.39M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.3799
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000283492125889431
Nykyinen hinta:
$ 0.002411
Phoenic (PNIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Phoenic (PNIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PNIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PNIC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PNIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PNIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PNIC-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Phoenic (PNIC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PNIC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Phoenic (PNIC) -rahakkeen hintahistoria

PNIC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PNIC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PNIC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PNIC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.