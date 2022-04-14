Ponder (PNDR) -rahakkeen tokenomiikka

Ponder (PNDR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Ponder (PNDR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Ponder (PNDR) -rahakkeen tiedot

Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends.

Virallinen verkkosivusto:
https://ponder.one/
Valkoinen paperi:
https://docsend.com/view/c24hgpffu5pkp8m3
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x73624d2dEF952C77a1f3B5AD995eef53E49639EC

Ponder (PNDR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Ponder (PNDR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 155.60K
$ 155.60K$ 155.60K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.39
$ 0.39$ 0.39
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.001020379552365619
$ 0.001020379552365619$ 0.001020379552365619
Nykyinen hinta:
$ 0.001556
$ 0.001556$ 0.001556

Ponder (PNDR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Ponder (PNDR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PNDR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PNDR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PNDR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PNDR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PNDR-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Ponder (PNDR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PNDR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Ponder (PNDR) -rahakkeen hintahistoria

PNDR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PNDR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PNDR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PNDR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.