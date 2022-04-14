Ponder (PNDR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ponder (PNDR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ponder (PNDR) -rahakkeen tiedot Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends. Virallinen verkkosivusto: https://ponder.one/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/c24hgpffu5pkp8m3 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x73624d2dEF952C77a1f3B5AD995eef53E49639EC Osta PNDR-rahaketta nyt!

Ponder (PNDR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ponder (PNDR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 155.60K $ 155.60K $ 155.60K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001020379552365619 $ 0.001020379552365619 $ 0.001020379552365619 Nykyinen hinta: $ 0.001556 $ 0.001556 $ 0.001556 Lue lisää Ponder (PNDR) -rahakkeen hinnasta

Ponder (PNDR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ponder (PNDR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PNDR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PNDR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PNDR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PNDR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PNDR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ponder (PNDR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PNDR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PNDR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ponder (PNDR) -rahakkeen hintahistoria PNDR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PNDR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PNDR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PNDR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PNDR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PNDR-rahakkeen hintaennuste nyt!

