Primex Finance (PMX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Primex Finance (PMX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Primex Finance (PMX) -rahakkeen tiedot

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Virallinen verkkosivusto:
https://primex.finance/
Valkoinen paperi:
https://docsend.com/view/qqd7badxxqhcyqxp
Block Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x0b3eaead748facdb9d943d3407011f16eb17d0cf

Primex Finance (PMX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Primex Finance (PMX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 99.30K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 70.88M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.40M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.288
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.001269341594771277
Nykyinen hinta:
$ 0.001401
Primex Finance (PMX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Primex Finance (PMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PMX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PMX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PMX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PMX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PMX-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Primex Finance (PMX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PMX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Primex Finance (PMX) -rahakkeen hintahistoria

PMX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PMX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PMX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PMX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.