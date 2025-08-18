Lisätietoja PMX-rahakkeesta

Primex Finance-logo

Primex Finance – hinta (PMX)

1PMX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001354
$0.001354$0.001354
+0.07%1D
USD
Reaaliaikainen Primex Finance (PMX) -hintakaavio
2025-08-22 04:28:43 (UTC+8)

Primex Finance (PMX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001274
$ 0.001274$ 0.001274
24 h:n matalin
$ 0.001444
$ 0.001444$ 0.001444
24 h:n korkein

$ 0.001274
$ 0.001274$ 0.001274

$ 0.001444
$ 0.001444$ 0.001444

$ 0.1470065451318929
$ 0.1470065451318929$ 0.1470065451318929

$ 0.001269341594771277
$ 0.001269341594771277$ 0.001269341594771277

-0.15%

+0.07%

+0.22%

+0.22%

Primex Finance (PMX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001354. Viimeisen 24 tunnin aikana PMX on vaihdellut alimmillaan $ 0.001274 ja korkeimmillaan $ 0.001444 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1470065451318929, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001269341594771277.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PMX on muuttunut -0.15% viimeisen tunnin aikana, +0.07% 24 tunnin aikana ja +0.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Primex Finance (PMX) -rahakkeen markkinatiedot

No.2891

$ 95.97K
$ 95.97K$ 95.97K

$ 30.36K
$ 30.36K$ 30.36K

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

70.88M
70.88M 70.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

7.08%

BASE

Primex Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 95.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 30.36K. PMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.88M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.35M.

Primex Finance (PMX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Primex Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000095+0.07%
30 päivää$ -0.000314-18.83%
60 päivää$ -0.002117-61.00%
90 päivää$ -0.002808-67.47%
Primex Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PMX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000095 (+0.07%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Primex Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000314 (-18.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Primex Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PMX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002117 (-61.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Primex Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002808 (-67.47%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Primex Finance (PMX)?

Tarkista Primex Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Primex Finance (PMX)

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Primex Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Primex Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PMX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Primex Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Primex Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Primex Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Primex Finance (PMX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Primex Finance (PMX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Primex Finance-rahakkeelle.

Tarkista Primex Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Primex Finance (PMX) -rahakkeen tokenomiikka

Primex Finance (PMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PMX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Primex Finance (PMX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Primex Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Primex Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PMX paikallisiin valuuttoihin

Primex Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Primex Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Primex Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Primex Finance”

Paljonko Primex Finance (PMX) on arvoltaan tänään?
PMX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001354 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PMX-USD-parin nykyinen hinta?
PMX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001354. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Primex Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PMX markkina-arvo on $ 95.97K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.88M USD.
Mikä oli PMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PMX saavutti ATH-hinnaksi 0.1470065451318929 USD.
Mikä oli PMX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PMX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001269341594771277 USD.
Mikä on PMX-rahakkeen treidausvolyymi?
PMX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 30.36K USD.
Nouseeko PMX tänä vuonna korkeammalle?
PMX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PMX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 04:28:43 (UTC+8)

Primex Finance (PMX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

