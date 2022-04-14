PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PLYR L1 (PLYR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen tiedot PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry. Virallinen verkkosivusto: https://plyr.network Valkoinen paperi: https://whitepaper.plyr.network/ Block Explorer: https://explorer.plyr.network/ Osta PLYR-rahaketta nyt!

PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 242.78K $ 242.78K $ 242.78K Kokonaistarjonta: $ 749.98M $ 749.98M $ 749.98M Kierrossa oleva tarjonta: $ 86.09M $ 86.09M $ 86.09M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.10656 $ 0.10656 $ 0.10656 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00031171224241806 $ 0.00031171224241806 $ 0.00031171224241806 Nykyinen hinta: $ 0.00282 $ 0.00282 $ 0.00282 Lue lisää PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen hinnasta

PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PLYR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PLYR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PLYR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PLYR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PLYR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PLYR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PLYR-rahakkeita MEXCistä nyt!

PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen hintahistoria PLYR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PLYR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PLYR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PLYR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PLYR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PLYR-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!