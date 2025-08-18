Lisätietoja PLYR-rahakkeesta

PLYR L1 – hinta (PLYR)

1PLYR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00327
-2.67%1D
USD
Reaaliaikainen PLYR L1 (PLYR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:28:35 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00319
24 h:n matalin
$ 0.00345
24 h:n korkein

$ 0.00319
$ 0.00345
$ 0.02440709538718052
$ 0.00031171224241806
0.00%

-2.67%

-37.84%

-37.84%

PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00327. Viimeisen 24 tunnin aikana PLYR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00319 ja korkeimmillaan $ 0.00345 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PLYR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02440709538718052, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00031171224241806.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PLYR on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -2.67% 24 tunnin aikana ja -37.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen markkinatiedot

No.2609

$ 281.52K
$ 1.82K
$ 2.45M
86.09M
750,000,000
749,983,392.144506
11.47%

PLYR

PLYR L1-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 281.52K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.82K. PLYR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 86.09M ja sen kokonaistarjonta on 749983392.144506. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.45M.

PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PLYR L1-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000897-2.67%
30 päivää$ -0.00249-43.23%
60 päivää$ -0.0031-48.67%
90 päivää$ -0.00641-66.22%
PLYR L1-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PLYR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000897 (-2.67%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

PLYR L1 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00249 (-43.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

PLYR L1-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PLYR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0031 (-48.67%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

PLYR L1-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00641 (-66.22%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PLYR L1 (PLYR)?

Tarkista PLYR L1-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on PLYR L1 (PLYR)

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

PLYR L1 on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PLYR L1-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PLYR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue PLYR L1-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PLYR L1-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

PLYR L1-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PLYR L1 (PLYR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PLYR L1 (PLYR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PLYR L1-rahakkeelle.

Tarkista PLYR L1-rahakkeen hintaennuste nyt!

PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen tokenomiikka

PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PLYR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

PLYR L1 (PLYR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa PLYR L1:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PLYR L1 MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PLYR paikallisiin valuuttoihin

1 PLYR L1(PLYR) - VND
86.05005
1 PLYR L1(PLYR) - AUD
A$0.0050685
1 PLYR L1(PLYR) - GBP
0.0024198
1 PLYR L1(PLYR) - EUR
0.0028122
1 PLYR L1(PLYR) - USD
$0.00327
1 PLYR L1(PLYR) - MYR
RM0.0137994
1 PLYR L1(PLYR) - TRY
0.1338411
1 PLYR L1(PLYR) - JPY
¥0.48396
1 PLYR L1(PLYR) - ARS
ARS$4.2969762
1 PLYR L1(PLYR) - RUB
0.2634639
1 PLYR L1(PLYR) - INR
0.2853729
1 PLYR L1(PLYR) - IDR
Rp53.6065488
1 PLYR L1(PLYR) - KRW
4.5798312
1 PLYR L1(PLYR) - PHP
0.1869786
1 PLYR L1(PLYR) - EGP
￡E.0.1585296
1 PLYR L1(PLYR) - BRL
R$0.0178869
1 PLYR L1(PLYR) - CAD
C$0.0045453
1 PLYR L1(PLYR) - BDT
0.3976974
1 PLYR L1(PLYR) - NGN
5.0307642
1 PLYR L1(PLYR) - COP
$13.1854575
1 PLYR L1(PLYR) - ZAR
R.0.0579444
1 PLYR L1(PLYR) - UAH
0.1346586
1 PLYR L1(PLYR) - VES
Bs0.44799
1 PLYR L1(PLYR) - CLP
$3.1719
1 PLYR L1(PLYR) - PKR
Rs0.9218784
1 PLYR L1(PLYR) - KZT
1.7571018
1 PLYR L1(PLYR) - THB
฿0.1067982
1 PLYR L1(PLYR) - TWD
NT$0.0997677
1 PLYR L1(PLYR) - AED
د.إ0.0120009
1 PLYR L1(PLYR) - CHF
Fr0.002616
1 PLYR L1(PLYR) - HKD
HK$0.0255387
1 PLYR L1(PLYR) - AMD
֏1.251429
1 PLYR L1(PLYR) - MAD
.د.م0.0294627
1 PLYR L1(PLYR) - MXN
$0.0613452
1 PLYR L1(PLYR) - SAR
ريال0.0122625
1 PLYR L1(PLYR) - PLN
0.0119682
1 PLYR L1(PLYR) - RON
лв0.0142245
1 PLYR L1(PLYR) - SEK
kr0.0314574
1 PLYR L1(PLYR) - BGN
лв0.0054936
1 PLYR L1(PLYR) - HUF
Ft1.1168031
1 PLYR L1(PLYR) - CZK
0.0692259
1 PLYR L1(PLYR) - KWD
د.ك0.00099735
1 PLYR L1(PLYR) - ILS
0.0111507
1 PLYR L1(PLYR) - AOA
Kz2.9972493
1 PLYR L1(PLYR) - BHD
.د.ب0.00122952
1 PLYR L1(PLYR) - BMD
$0.00327
1 PLYR L1(PLYR) - DKK
kr0.0210261
1 PLYR L1(PLYR) - HNL
L0.0859683
1 PLYR L1(PLYR) - MUR
0.1495371
1 PLYR L1(PLYR) - NAD
$0.0579444
1 PLYR L1(PLYR) - NOK
kr0.0332886
1 PLYR L1(PLYR) - NZD
$0.0055917
1 PLYR L1(PLYR) - PAB
B/.0.00327
1 PLYR L1(PLYR) - PGK
K0.0135378
1 PLYR L1(PLYR) - QAR
ر.ق0.0119028
1 PLYR L1(PLYR) - RSD
дин.0.3301719

PLYR L1-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PLYR L1 toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen PLYR L1-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PLYR L1”

Paljonko PLYR L1 (PLYR) on arvoltaan tänään?
PLYR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00327 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PLYR-USD-parin nykyinen hinta?
PLYR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00327. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PLYR L1-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PLYR markkina-arvo on $ 281.52K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PLYR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PLYR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 86.09M USD.
Mikä oli PLYR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PLYR saavutti ATH-hinnaksi 0.02440709538718052 USD.
Mikä oli PLYR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PLYR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00031171224241806 USD.
Mikä on PLYR-rahakkeen treidausvolyymi?
PLYR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.82K USD.
Nouseeko PLYR tänä vuonna korkeammalle?
PLYR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PLYR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

