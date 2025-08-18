PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00327. Viimeisen 24 tunnin aikana PLYR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00319 ja korkeimmillaan $ 0.00345 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PLYR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02440709538718052, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00031171224241806.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PLYR on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -2.67% 24 tunnin aikana ja -37.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen markkinatiedot
No.2609
$ 281.52K
$ 281.52K$ 281.52K
$ 1.82K
$ 1.82K$ 1.82K
$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M
86.09M
86.09M 86.09M
750,000,000
750,000,000 750,000,000
749,983,392.144506
749,983,392.144506 749,983,392.144506
11.47%
PLYR
PLYR L1-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 281.52K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.82K. PLYR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 86.09M ja sen kokonaistarjonta on 749983392.144506. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.45M.
PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PLYR L1-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000897
-2.67%
30 päivää
$ -0.00249
-43.23%
60 päivää
$ -0.0031
-48.67%
90 päivää
$ -0.00641
-66.22%
PLYR L1-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PLYR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000897 (-2.67%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
PLYR L1 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00249 (-43.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
PLYR L1-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PLYR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0031 (-48.67%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
PLYR L1-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00641 (-66.22%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PLYR L1 (PLYR)?
PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.
PLYR L1 on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PLYR L1-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista PLYR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue PLYR L1-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PLYR L1-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
PLYR L1-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon PLYR L1 (PLYR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PLYR L1 (PLYR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PLYR L1-rahakkeelle.
PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PLYR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
PLYR L1 (PLYR) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa PLYR L1:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PLYR L1 MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.