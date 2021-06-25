PlugToken (PLUG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PlugToken (PLUG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PlugToken (PLUG) -rahakkeen tiedot Advanced Multi-Chain Synthetic Assets Protocol. A network to enable asset custodians to leverage any asset from any network in its synthetic form. Virallinen verkkosivusto: https://plugdefi.io/ Valkoinen paperi: https://plugdefi.io/wp-content/uploads/2021/04/PLUG-WhitePaper-v2.5.2.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x47da5456bc2e1ce391b645ce80f2e97192e4976a Osta PLUG-rahaketta nyt!

PlugToken (PLUG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PlugToken (PLUG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 362.70K $ 362.70K $ 362.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0278 $ 0.0278 $ 0.0278 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000045308575761496 $ 0.000045308575761496 $ 0.000045308575761496 Nykyinen hinta: $ 0.00003627 $ 0.00003627 $ 0.00003627 Lue lisää PlugToken (PLUG) -rahakkeen hinnasta

PlugToken (PLUG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PlugToken (PLUG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PLUG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PLUG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PLUG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PLUG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PlugToken (PLUG) -rahakkeen hintahistoria PLUG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PLUG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PLUG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PLUG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PLUG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PLUG-rahakkeen hintaennuste nyt!

