Polemos (PLMS) -rahakkeen tiedot Polemos is a leading Web3 gaming infrastructure platform, enabling seamless player onboarding, asset management, and engagement across blockchain games. Through strategic partnerships and innovative technologies, we bridge Web2 and Web3 gaming, creating a frictionless experience for players. Virallinen verkkosivusto: https://polemos.io/ Valkoinen paperi: https://docs.polemos.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/tokenholderchart/0x68614481AeF06e53D23bbe0772343fB555ac40c8 Osta PLMS-rahaketta nyt!

Polemos (PLMS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Polemos (PLMS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.87M $ 24.87M $ 24.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02301792395508096 $ 0.02301792395508096 $ 0.02301792395508096 Nykyinen hinta: $ 0.02487 $ 0.02487 $ 0.02487 Lue lisää Polemos (PLMS) -rahakkeen hinnasta

Polemos (PLMS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Polemos (PLMS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PLMS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PLMS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PLMS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PLMS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Polemos (PLMS) -rahakkeen hintahistoria PLMS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PLMS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PLMS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PLMS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PLMS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PLMS-rahakkeen hintaennuste nyt!

