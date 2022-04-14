Platinum (PLAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Platinum (PLAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Platinum (PLAT) -rahakkeen tiedot Platinum is a groundbreaking cryptocurrency project that leverages the intrinsic value and rarity of platinum, the precious metal, to create a stable, innovative digital asset, bridging the gap between traditional commodities and the decentralized future of finance. Virallinen verkkosivusto: https://platinumsol.club/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4uNu7jVuXjpQdKgd5Xgk8rZSnPyCBNiQwHjJZAJ5Lsfq Osta PLAT-rahaketta nyt!

Platinum (PLAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Platinum (PLAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.80K $ 12.80K $ 12.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000000015655 $ 0.000000000015655 $ 0.000000000015655 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000000000011899 $ 0.00000000000011899 $ 0.00000000000011899 Nykyinen hinta: $ 0.000000000000128 $ 0.000000000000128 $ 0.000000000000128 Lue lisää Platinum (PLAT) -rahakkeen hinnasta

Platinum (PLAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Platinum (PLAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PLAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PLAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PLAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PLAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PLAT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Platinum (PLAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PLAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PLAT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Platinum (PLAT) -rahakkeen hintahistoria PLAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PLAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PLAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PLAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PLAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PLAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

