Planet (PLANET) -rahakkeen tiedot $PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs. Virallinen verkkosivusto: https://planetrefi.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b Osta PLANET-rahaketta nyt!

Planet (PLANET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Planet (PLANET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 966.91K $ 966.91K $ 966.91K Kokonaistarjonta: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 851.45B $ 851.45B $ 851.45B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000133658 $ 0.000133658 $ 0.000133658 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000004892663576 $ 0.000000004892663576 $ 0.000000004892663576 Nykyinen hinta: $ 0.0000011356 $ 0.0000011356 $ 0.0000011356 Lue lisää Planet (PLANET) -rahakkeen hinnasta

Planet (PLANET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Planet (PLANET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PLANET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PLANET-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PLANET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PLANET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PLANET-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Planet (PLANET) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PLANET-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PLANET-rahakkeita MEXCistä nyt!

Planet (PLANET) -rahakkeen hintahistoria PLANET -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PLANET-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PLANET-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PLANET-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PLANET-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PLANET-rahakkeen hintaennuste nyt!

