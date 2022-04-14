Polker (PKR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Polker (PKR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Polker (PKR) -rahakkeen tiedot Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens. Virallinen verkkosivusto: https://www.pkr.io Valkoinen paperi: https://pkr.io/whitepaper/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x140a4e80dD8184536acc45F1C452D7540472e6E1 Osta PKR-rahaketta nyt!

Polker (PKR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Polker (PKR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 582.64K $ 582.64K $ 582.64K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 193.64M $ 193.64M $ 193.64M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2121 $ 0.2121 $ 0.2121 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 Nykyinen hinta: $ 0.0030089 $ 0.0030089 $ 0.0030089 Lue lisää Polker (PKR) -rahakkeen hinnasta

Polker (PKR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Polker (PKR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PKR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PKR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PKR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PKR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PKR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Polker (PKR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PKR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PKR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Polker (PKR) -rahakkeen hintahistoria PKR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PKR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PKR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PKR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PKR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PKR-rahakkeen hintaennuste nyt!

