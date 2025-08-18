Polker (PKR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003401. Viimeisen 24 tunnin aikana PKR on vaihdellut alimmillaan $ 0.0027243 ja korkeimmillaan $ 0.0045012 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PKR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.769846334852004, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000130960361648144.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PKR on muuttunut +7.09% viimeisen tunnin aikana, +6.98% 24 tunnin aikana ja +59.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Polker (PKR) -rahakkeen markkinatiedot
No.2305
$ 658.57K
$ 658.57K$ 658.57K
$ 64.98K
$ 64.98K$ 64.98K
$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M
193.64M
193.64M 193.64M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
19.36%
MATIC
Polker-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 658.57K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.98K. PKR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 193.64M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.40M.
Polker (PKR) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Polker-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000221868
+6.98%
30 päivää
$ +0.0022493
+195.30%
60 päivää
$ +0.0024042
+241.19%
90 päivää
$ +0.0024616
+262.03%
Polker-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PKR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000221868 (+6.98%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Polker 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0022493 (+195.30%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Polker-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PKR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0024042 (+241.19%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Polker-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0024616 (+262.03%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Polker (PKR)?
Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens.
Polker on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Polker-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista PKR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Polker-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Polker-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Polker-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Polker (PKR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Polker (PKR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Polker-rahakkeelle.
Polker (PKR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PKR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Polker (PKR) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Polker:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Polker MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.