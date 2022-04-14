PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PIKA PAMM (PKAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen tiedot PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model. Virallinen verkkosivusto: https://pamm.pika.io/home Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x012cEe0f54f4E67535125472aB7DA928Ac0eb335 Osta PKAM-rahaketta nyt!

PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 26.11B $ 26.11B $ 26.11B Kaikkien aikojen korkein: $ 13.73514 $ 13.73514 $ 13.73514 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 12.43118 $ 12.43118 $ 12.43118 Lue lisää PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen hinnasta

PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PKAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PKAM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PKAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PKAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PKAM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PKAM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PKAM-rahakkeita MEXCistä nyt!

PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen hintahistoria PKAM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PKAM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PKAM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PKAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PKAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PKAM-rahakkeen hintaennuste nyt!

