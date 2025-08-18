Lisätietoja PKAM-rahakkeesta

PIKA PAMM-logo

PIKA PAMM – hinta (PKAM)

1PKAM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$11.58785
+1.87%1D
USD
Reaaliaikainen PIKA PAMM (PKAM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:17:09 (UTC+8)

PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 10.53
24 h:n matalin
$ 12.30165
24 h:n korkein

$ 10.53
$ 12.30165
--
--
-0.21%

+1.87%

+9.52%

+9.52%

PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 11.58785. Viimeisen 24 tunnin aikana PKAM on vaihdellut alimmillaan $ 10.53 ja korkeimmillaan $ 12.30165 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PKAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PKAM on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, +1.87% 24 tunnin aikana ja +9.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen markkinatiedot

--
$ 5.75M
$ 5.75M$ 5.75M

$ 24.33B
$ 24.33B$ 24.33B

--
2,100,000,000
ETH

PIKA PAMM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.75M. PKAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 2100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.33B.

PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PIKA PAMM-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.212715+1.87%
30 päivää$ +2.70217+30.41%
60 päivää$ +10.02176+639.92%
90 päivää$ +11.56985+64,276.94%
PIKA PAMM-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PKAM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.212715 (+1.87%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

PIKA PAMM 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +2.70217 (+30.41%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

PIKA PAMM-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PKAM-rahakkeiden hinta muuttui $ +10.02176 (+639.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

PIKA PAMM-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +11.56985 (+64,276.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PIKA PAMM (PKAM)?

Tarkista PIKA PAMM-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on PIKA PAMM (PKAM)

PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model.

PIKA PAMM on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PIKA PAMM-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PKAM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue PIKA PAMM-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PIKA PAMM-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

PIKA PAMM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PIKA PAMM (PKAM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PIKA PAMM (PKAM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PIKA PAMM-rahakkeelle.

Tarkista PIKA PAMM-rahakkeen hintaennuste nyt!

PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen tokenomiikka

PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PKAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

PIKA PAMM (PKAM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa PIKA PAMM:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PIKA PAMM MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PKAM paikallisiin valuuttoihin

1 PIKA PAMM(PKAM) - VND
304,934.27275
1 PIKA PAMM(PKAM) - AUD
A$17.9611675
1 PIKA PAMM(PKAM) - GBP
8.575009
1 PIKA PAMM(PKAM) - EUR
9.965551
1 PIKA PAMM(PKAM) - USD
$11.58785
1 PIKA PAMM(PKAM) - MYR
RM48.900727
1 PIKA PAMM(PKAM) - TRY
474.2907005
1 PIKA PAMM(PKAM) - JPY
¥1,715.0018
1 PIKA PAMM(PKAM) - ARS
ARS$15,227.130171
1 PIKA PAMM(PKAM) - RUB
933.6330745
1 PIKA PAMM(PKAM) - INR
1,011.2716695
1 PIKA PAMM(PKAM) - IDR
Rp189,964.723704
1 PIKA PAMM(PKAM) - KRW
16,229.479196
1 PIKA PAMM(PKAM) - PHP
662.4773845
1 PIKA PAMM(PKAM) - EGP
￡E.561.778968
1 PIKA PAMM(PKAM) - BRL
R$63.3855395
1 PIKA PAMM(PKAM) - CAD
C$15.991233
1 PIKA PAMM(PKAM) - BDT
1,409.314317
1 PIKA PAMM(PKAM) - NGN
17,799.9805065
1 PIKA PAMM(PKAM) - COP
$46,725.1081625
1 PIKA PAMM(PKAM) - ZAR
R.205.336702
1 PIKA PAMM(PKAM) - UAH
477.187663
1 PIKA PAMM(PKAM) - VES
Bs1,587.53545
1 PIKA PAMM(PKAM) - CLP
$11,240.2145
1 PIKA PAMM(PKAM) - PKR
Rs3,266.846672
1 PIKA PAMM(PKAM) - KZT
6,226.615319
1 PIKA PAMM(PKAM) - THB
฿378.459181
1 PIKA PAMM(PKAM) - TWD
NT$353.429425
1 PIKA PAMM(PKAM) - AED
د.إ42.5274095
1 PIKA PAMM(PKAM) - CHF
Fr9.27028
1 PIKA PAMM(PKAM) - HKD
HK$90.5011085
1 PIKA PAMM(PKAM) - AMD
֏4,434.670195
1 PIKA PAMM(PKAM) - MAD
.د.م104.4065285
1 PIKA PAMM(PKAM) - MXN
$217.388066
1 PIKA PAMM(PKAM) - SAR
ريال43.4544375
1 PIKA PAMM(PKAM) - PLN
42.411531
1 PIKA PAMM(PKAM) - RON
лв50.4071475
1 PIKA PAMM(PKAM) - SEK
kr111.475117
1 PIKA PAMM(PKAM) - BGN
лв19.467588
1 PIKA PAMM(PKAM) - HUF
Ft3,956.2078685
1 PIKA PAMM(PKAM) - CZK
245.198906
1 PIKA PAMM(PKAM) - KWD
د.ك3.53429425
1 PIKA PAMM(PKAM) - ILS
39.5145685
1 PIKA PAMM(PKAM) - AOA
Kz10,621.3074315
1 PIKA PAMM(PKAM) - BHD
.د.ب4.36861945
1 PIKA PAMM(PKAM) - BMD
$11.58785
1 PIKA PAMM(PKAM) - DKK
kr74.5098755
1 PIKA PAMM(PKAM) - HNL
L304.6445765
1 PIKA PAMM(PKAM) - MUR
529.9123805
1 PIKA PAMM(PKAM) - NAD
$204.7573095
1 PIKA PAMM(PKAM) - NOK
kr117.964313
1 PIKA PAMM(PKAM) - NZD
$19.8152235
1 PIKA PAMM(PKAM) - PAB
B/.11.58785
1 PIKA PAMM(PKAM) - PGK
K47.973699
1 PIKA PAMM(PKAM) - QAR
ر.ق42.179774
1 PIKA PAMM(PKAM) - RSD
дин.1,169.0981865

PIKA PAMM-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PIKA PAMM toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen PIKA PAMM-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PIKA PAMM”

Paljonko PIKA PAMM (PKAM) on arvoltaan tänään?
PKAM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 11.58785 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PKAM-USD-parin nykyinen hinta?
PKAM -USD-parin nykyinen hinta on $ 11.58785. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PIKA PAMM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PKAM markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PKAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PKAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli PKAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PKAM saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli PKAM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PKAM-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on PKAM-rahakkeen treidausvolyymi?
PKAM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.75M USD.
Nouseeko PKAM tänä vuonna korkeammalle?
PKAM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PKAM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
PIKA PAMM (PKAM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

