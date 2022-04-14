Pixelverse (PIXFI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pixelverse (PIXFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pixelverse (PIXFI) -rahakkeen tiedot Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear. Virallinen verkkosivusto: https://pixelverse.xyz Valkoinen paperi: https://docs.pixelverse.xyz Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa Osta PIXFI-rahaketta nyt!

Pixelverse (PIXFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pixelverse (PIXFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.86B $ 2.86B $ 2.86B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09945 $ 0.09945 $ 0.09945 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000343206723570558 $ 0.000343206723570558 $ 0.000343206723570558 Nykyinen hinta: $ 0.0003966 $ 0.0003966 $ 0.0003966 Lue lisää Pixelverse (PIXFI) -rahakkeen hinnasta

Pixelverse (PIXFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pixelverse (PIXFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PIXFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PIXFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PIXFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PIXFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PIXFI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pixelverse (PIXFI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PIXFI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PIXFI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pixelverse (PIXFI) -rahakkeen hintahistoria PIXFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PIXFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PIXFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PIXFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PIXFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PIXFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

