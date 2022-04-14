PIXEL AI (PIXAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PIXEL AI (PIXAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PIXEL AI (PIXAI) -rahakkeen tiedot Pixel AI is the 1st AI-Enhanced Pixel Art and Gaming Layer on Solana. Virallinen verkkosivusto: https://pixel.inc/ Valkoinen paperi: https://docs.pixel.inc/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CZirY3tooCPVyhmMTufFk4mhhgCt9sxbBtnqHTbEeSZC Osta PIXAI-rahaketta nyt!

PIXEL AI (PIXAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PIXEL AI (PIXAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 347.80K $ 347.80K $ 347.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00025 $ 0.00025 $ 0.00025 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00003478 $ 0.00003478 $ 0.00003478 Lue lisää PIXEL AI (PIXAI) -rahakkeen hinnasta

PIXEL AI (PIXAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PIXEL AI (PIXAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PIXAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PIXAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PIXAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PIXAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PIXAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PIXEL AI (PIXAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PIXAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PIXAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

PIXEL AI (PIXAI) -rahakkeen hintahistoria PIXAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PIXAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PIXAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PIXAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PIXAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PIXAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

