Pikamoon (PIKA) -rahakkeen tiedot NFT Play to Earn Game. Virallinen verkkosivusto: https://www.pikamoon.io/ Valkoinen paperi: https://docs.pikamoon.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD1e64bcc904Cfdc19d0FABA155a9EdC69b4bcdAe Osta PIKA-rahaketta nyt!

Pikamoon (PIKA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pikamoon (PIKA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.99M Kokonaistarjonta: $ 49.89B Kierrossa oleva tarjonta: $ 17.45B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0047998 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000071182920592687 Nykyinen hinta: $ 0.00011407 Lue lisää Pikamoon (PIKA) -rahakkeen hinnasta

Pikamoon (PIKA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pikamoon (PIKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PIKA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PIKA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PIKA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PIKA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PIKA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pikamoon (PIKA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PIKA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PIKA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pikamoon (PIKA) -rahakkeen hintahistoria PIKA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PIKA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PIKA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PIKA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PIKA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PIKA-rahakkeen hintaennuste nyt!

