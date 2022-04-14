Pikamoon (PIKA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Pikamoon (PIKA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Pikamoon (PIKA) -rahakkeen tiedot

NFT Play to Earn Game.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.pikamoon.io/
Valkoinen paperi:
https://docs.pikamoon.io
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xD1e64bcc904Cfdc19d0FABA155a9EdC69b4bcdAe

Pikamoon (PIKA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 1.99M
Kokonaistarjonta:
$ 49.89B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 17.45B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.69M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0047998
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000071182920592687
Nykyinen hinta:
$ 0.00011407
Pikamoon (PIKA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Pikamoon (PIKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PIKA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PIKA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PIKA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PIKA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PIKA-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Pikamoon (PIKA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PIKA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Pikamoon (PIKA) -rahakkeen hintahistoria

PIKA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PIKA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PIKA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PIKA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.