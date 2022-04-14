PrivateAI.com (PGPT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PrivateAI.com (PGPT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PrivateAI.com (PGPT) -rahakkeen tiedot An AI-based protocol to store, process, validate and sell your data assets. We generate datasets from any unstructured files you provide. Virallinen verkkosivusto: https://privateai.com Valkoinen paperi: https://privateai.com/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x33a64943a0eaecc2b06b10f89686b797ba75ffad Osta PGPT-rahaketta nyt!

PrivateAI.com (PGPT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PrivateAI.com (PGPT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4789 $ 0.4789 $ 0.4789 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00600052179440795 $ 0.00600052179440795 $ 0.00600052179440795 Nykyinen hinta: $ 0.01022 $ 0.01022 $ 0.01022 Lue lisää PrivateAI.com (PGPT) -rahakkeen hinnasta

PrivateAI.com (PGPT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PrivateAI.com (PGPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PGPT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PGPT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PGPT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PGPT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PGPT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PrivateAI.com (PGPT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PGPT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PGPT-rahakkeita MEXCistä nyt!

PrivateAI.com (PGPT) -rahakkeen hintahistoria PGPT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PGPT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PGPT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PGPT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PGPT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PGPT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!