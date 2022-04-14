PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PepeCoin (PEPECOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen tiedot PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics. Virallinen verkkosivusto: https://pepecoin.io Valkoinen paperi: https://linktr.ee/pepecoins Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a Osta PEPECOIN-rahaketta nyt!

PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 42.65M $ 42.65M $ 42.65M Kokonaistarjonta: $ 107.65M $ 107.65M $ 107.65M Kierrossa oleva tarjonta: $ 107.06M $ 107.06M $ 107.06M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 53.29M $ 53.29M $ 53.29M Kaikkien aikojen korkein: $ 7.69 $ 7.69 $ 7.69 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 Nykyinen hinta: $ 0.3984 $ 0.3984 $ 0.3984 Lue lisää PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen hinnasta

PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PEPECOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PEPECOIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PEPECOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PEPECOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PEPECOIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PEPECOIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PEPECOIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen hintahistoria PEPECOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PEPECOIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PEPECOIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PEPECOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PEPECOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PEPECOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!