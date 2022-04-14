Peezy (PEEZY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Peezy (PEEZY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Peezy (PEEZY) -rahakkeen tiedot Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy. Virallinen verkkosivusto: https://peezy.vip/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.peezy.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x698b1d54E936b9F772b8F58447194bBc82EC1933 Osta PEEZY-rahaketta nyt!

Peezy (PEEZY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Peezy (PEEZY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Kokonaistarjonta: $ 359.71B $ 359.71B $ 359.71B Kierrossa oleva tarjonta: $ 305.65B $ 305.65B $ 305.65B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000954 $ 0.00000954 $ 0.00000954 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 Nykyinen hinta: $ 0.000004106 $ 0.000004106 $ 0.000004106 Lue lisää Peezy (PEEZY) -rahakkeen hinnasta

Peezy (PEEZY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Peezy (PEEZY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PEEZY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PEEZY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PEEZY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PEEZY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PEEZY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Peezy (PEEZY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PEEZY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PEEZY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Peezy (PEEZY) -rahakkeen hintahistoria PEEZY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PEEZY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PEEZY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PEEZY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PEEZY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PEEZY-rahakkeen hintaennuste nyt!

