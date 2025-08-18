Lisätietoja PEAR-rahakkeesta

Pear Protocol-logo

Pear Protocol – hinta (PEAR)

1PEAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02117
$0.02117$0.02117
-2.26%1D
USD
Reaaliaikainen Pear Protocol (PEAR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:36:32 (UTC+8)

Pear Protocol (PEAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02116
$ 0.02116$ 0.02116
24 h:n matalin
$ 0.02321
$ 0.02321$ 0.02321
24 h:n korkein

$ 0.02116
$ 0.02116$ 0.02116

$ 0.02321
$ 0.02321$ 0.02321

--
----

--
----

-2.27%

-2.26%

-24.24%

-24.24%

Pear Protocol (PEAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02117. Viimeisen 24 tunnin aikana PEAR on vaihdellut alimmillaan $ 0.02116 ja korkeimmillaan $ 0.02321 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PEAR on muuttunut -2.27% viimeisen tunnin aikana, -2.26% 24 tunnin aikana ja -24.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pear Protocol (PEAR) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 20.51K
$ 20.51K$ 20.51K

$ 21.17M
$ 21.17M$ 21.17M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ARB

Pear Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 20.51K. PEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.17M.

Pear Protocol (PEAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pear Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0004895-2.26%
30 päivää$ +0.00033+1.58%
60 päivää$ +0.0033+18.46%
90 päivää$ -0.00253-10.68%
Pear Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PEAR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0004895 (-2.26%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pear Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00033 (+1.58%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pear Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PEAR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0033 (+18.46%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pear Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00253 (-10.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pear Protocol (PEAR)?

Tarkista Pear Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pear Protocol (PEAR)

The home of pair trading.

Pear Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pear Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PEAR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pear Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pear Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pear Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pear Protocol (PEAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pear Protocol (PEAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pear Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Pear Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pear Protocol (PEAR) -rahakkeen tokenomiikka

Pear Protocol (PEAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pear Protocol (PEAR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pear Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pear Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PEAR paikallisiin valuuttoihin

1 Pear Protocol(PEAR) - VND
557.08855
1 Pear Protocol(PEAR) - AUD
A$0.0328135
1 Pear Protocol(PEAR) - GBP
0.0156658
1 Pear Protocol(PEAR) - EUR
0.0182062
1 Pear Protocol(PEAR) - USD
$0.02117
1 Pear Protocol(PEAR) - MYR
RM0.0893374
1 Pear Protocol(PEAR) - TRY
0.8664881
1 Pear Protocol(PEAR) - JPY
¥3.13316
1 Pear Protocol(PEAR) - ARS
ARS$27.7820261
1 Pear Protocol(PEAR) - RUB
1.7058786
1 Pear Protocol(PEAR) - INR
1.8485644
1 Pear Protocol(PEAR) - IDR
Rp347.0491248
1 Pear Protocol(PEAR) - KRW
29.6498552
1 Pear Protocol(PEAR) - PHP
1.2100772
1 Pear Protocol(PEAR) - EGP
￡E.1.0265333
1 Pear Protocol(PEAR) - BRL
R$0.1157999
1 Pear Protocol(PEAR) - CAD
C$0.0292146
1 Pear Protocol(PEAR) - BDT
2.5746954
1 Pear Protocol(PEAR) - NGN
32.5190253
1 Pear Protocol(PEAR) - COP
$85.3627325
1 Pear Protocol(PEAR) - ZAR
R.0.3753441
1 Pear Protocol(PEAR) - UAH
0.8717806
1 Pear Protocol(PEAR) - VES
Bs2.90029
1 Pear Protocol(PEAR) - CLP
$20.5349
1 Pear Protocol(PEAR) - PKR
Rs5.9682464
1 Pear Protocol(PEAR) - KZT
11.3754878
1 Pear Protocol(PEAR) - THB
฿0.6914122
1 Pear Protocol(PEAR) - TWD
NT$0.6454733
1 Pear Protocol(PEAR) - AED
د.إ0.0776939
1 Pear Protocol(PEAR) - CHF
Fr0.016936
1 Pear Protocol(PEAR) - HKD
HK$0.1653377
1 Pear Protocol(PEAR) - AMD
֏8.101759
1 Pear Protocol(PEAR) - MAD
.د.م0.1907417
1 Pear Protocol(PEAR) - MXN
$0.3971492
1 Pear Protocol(PEAR) - SAR
ريال0.0793875
1 Pear Protocol(PEAR) - PLN
0.0774822
1 Pear Protocol(PEAR) - RON
лв0.0920895
1 Pear Protocol(PEAR) - SEK
kr0.2036554
1 Pear Protocol(PEAR) - BGN
лв0.0355656
1 Pear Protocol(PEAR) - HUF
Ft7.2251093
1 Pear Protocol(PEAR) - CZK
0.4477455
1 Pear Protocol(PEAR) - KWD
د.ك0.00645685
1 Pear Protocol(PEAR) - ILS
0.0721897
1 Pear Protocol(PEAR) - AOA
Kz19.4042103
1 Pear Protocol(PEAR) - BHD
.د.ب0.00798109
1 Pear Protocol(PEAR) - BMD
$0.02117
1 Pear Protocol(PEAR) - DKK
kr0.1359114
1 Pear Protocol(PEAR) - HNL
L0.5565593
1 Pear Protocol(PEAR) - MUR
0.9681041
1 Pear Protocol(PEAR) - NAD
$0.3740739
1 Pear Protocol(PEAR) - NOK
kr0.2155106
1 Pear Protocol(PEAR) - NZD
$0.0362007
1 Pear Protocol(PEAR) - PAB
B/.0.02117
1 Pear Protocol(PEAR) - PGK
K0.0876438
1 Pear Protocol(PEAR) - QAR
ر.ق0.0770588
1 Pear Protocol(PEAR) - RSD
дин.2.1358413

Pear Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pear Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Pear Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pear Protocol”

Paljonko Pear Protocol (PEAR) on arvoltaan tänään?
PEAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02117 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PEAR-USD-parin nykyinen hinta?
PEAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02117. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pear Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PEAR markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli PEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PEAR saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli PEAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PEAR-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on PEAR-rahakkeen treidausvolyymi?
PEAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 20.51K USD.
Nouseeko PEAR tänä vuonna korkeammalle?
PEAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PEAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:36:32 (UTC+8)

Pear Protocol (PEAR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

