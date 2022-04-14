Playbux (PBUX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Playbux (PBUX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Playbux (PBUX) -rahakkeen tiedot

1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio

Virallinen verkkosivusto:
https://www.playbux.co/
Valkoinen paperi:
https://playbux.gitbook.io/playbux-whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9D1d4dE9cD93203147fAc3BC0262a78e3a0e96bb

Playbux (PBUX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Playbux (PBUX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M
Kokonaistarjonta:
$ 400.00M
$ 400.00M$ 400.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 381.85M
$ 381.85M$ 381.85M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.4125
$ 0.4125$ 0.4125
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00231295757668434
$ 0.00231295757668434$ 0.00231295757668434
Nykyinen hinta:
$ 0.0036
$ 0.0036$ 0.0036

Playbux (PBUX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Playbux (PBUX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PBUX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PBUX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PBUX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PBUX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PBUX-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Playbux (PBUX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PBUX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Playbux (PBUX) -rahakkeen hintahistoria

PBUX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PBUX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PBUX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PBUX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.