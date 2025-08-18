Mikä on PAWZONE (PAWZONE)

PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow.

PAWZONE on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PAWZONE-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista PAWZONE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue PAWZONE-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PAWZONE-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

PAWZONE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PAWZONE (PAWZONE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PAWZONE (PAWZONE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PAWZONE-rahakkeelle.

Tarkista PAWZONE-rahakkeen hintaennuste nyt!

PAWZONE (PAWZONE) -rahakkeen tokenomiikka

PAWZONE (PAWZONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PAWZONE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

PAWZONE (PAWZONE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa PAWZONE:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PAWZONE MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PAWZONE-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PAWZONE toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PAWZONE” Paljonko PAWZONE (PAWZONE) on arvoltaan tänään? PAWZONE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000003862 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on PAWZONE-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0000003862 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo PAWZONE -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on PAWZONE-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen PAWZONE markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on PAWZONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? PAWZONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli PAWZONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? PAWZONE saavutti ATH-hinnaksi 0.000070022881797892 USD . Mikä oli PAWZONE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? PAWZONE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000010511378402 USD . Mikä on PAWZONE-rahakkeen treidausvolyymi? PAWZONE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.38K USD . Nouseeko PAWZONE tänä vuonna korkeammalle? PAWZONE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PAWZONE-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

