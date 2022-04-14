Patex (PATEX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Patex (PATEX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Patex (PATEX) -rahakkeen tiedot Patex is an all-in-one solution for CBDC adoption in Latin America: its L2 enables issuance and tracking of CBDCs, and C-Patex is designed to trade these currencies right on the platform. Virallinen verkkosivusto: https://patex.io/ Valkoinen paperi: https://patex.io/docs/Patex%20WP.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfd4f2caf941b6d737382dce420b368de3fc7f2d4 Osta PATEX-rahaketta nyt!

Patex (PATEX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Patex (PATEX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 233.36K $ 233.36K $ 233.36K Kaikkien aikojen korkein: $ 10 $ 10 $ 10 Kaikkien aikojen alin: $ 0.022009664103582415 $ 0.022009664103582415 $ 0.022009664103582415 Nykyinen hinta: $ 0.02917 $ 0.02917 $ 0.02917 Lue lisää Patex (PATEX) -rahakkeen hinnasta

Patex (PATEX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Patex (PATEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PATEX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PATEX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PATEX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PATEX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PATEX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Patex (PATEX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PATEX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PATEX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Patex (PATEX) -rahakkeen hintahistoria PATEX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PATEX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PATEX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PATEX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PATEX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PATEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

