PARMA Fan Token (PARMA) -rahakkeen tiedot $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. Virallinen verkkosivusto: https://www.unitos.io/parma-fantoken Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94 Osta PARMA-rahaketta nyt!

PARMA Fan Token (PARMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PARMA Fan Token (PARMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 20.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 104.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 1.249 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001399028640257023 Nykyinen hinta: $ 0.00524

PARMA Fan Token (PARMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PARMA Fan Token (PARMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PARMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PARMA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PARMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PARMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PARMA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PARMA Fan Token (PARMA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PARMA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PARMA-rahakkeita MEXCistä nyt!

PARMA Fan Token (PARMA) -rahakkeen hintahistoria PARMA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PARMA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PARMA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PARMA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PARMA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PARMA-rahakkeen hintaennuste nyt!

