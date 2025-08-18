Lisätietoja PARMA-rahakkeesta

PARMA-rahakkeen hintatiedot

PARMA-rahakkeen valkoinen paperi

PARMA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PARMA-rahakkeen tokenomiikka

PARMA-rahakkeen hintaennuste

PARMA-rahakkeen historia

PARMA-osto-opas

PARMA/fiat-valuuttamuunnin

PARMA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

PARMA Fan Token-logo

PARMA Fan Token – hinta (PARMA)

1PARMA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00524
$0.00524$0.00524
+0.76%1D
USD
Reaaliaikainen PARMA Fan Token (PARMA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:15:02 (UTC+8)

PARMA Fan Token (PARMA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00519
$ 0.00519$ 0.00519
24 h:n matalin
$ 0.00525
$ 0.00525$ 0.00525
24 h:n korkein

$ 0.00519
$ 0.00519$ 0.00519

$ 0.00525
$ 0.00525$ 0.00525

$ 1.8319793099791744
$ 1.8319793099791744$ 1.8319793099791744

$ 0.001399028640257023
$ 0.001399028640257023$ 0.001399028640257023

0.00%

+0.76%

+11.48%

+11.48%

PARMA Fan Token (PARMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00524. Viimeisen 24 tunnin aikana PARMA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00519 ja korkeimmillaan $ 0.00525 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PARMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.8319793099791744, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001399028640257023.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PARMA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.76% 24 tunnin aikana ja +11.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PARMA Fan Token (PARMA) -rahakkeen markkinatiedot

No.7269

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 76.79K
$ 76.79K$ 76.79K

$ 104.80K
$ 104.80K$ 104.80K

0.00
0.00 0.00

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

0.00%

BSC

PARMA Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.79K. PARMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 20000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 104.80K.

PARMA Fan Token (PARMA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PARMA Fan Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000395+0.76%
30 päivää$ +0.00156+42.39%
60 päivää$ +0.00025+5.01%
90 päivää$ -0.01035-66.39%
PARMA Fan Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PARMA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000395 (+0.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

PARMA Fan Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00156 (+42.39%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

PARMA Fan Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PARMA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00025 (+5.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

PARMA Fan Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01035 (-66.39%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PARMA Fan Token (PARMA)?

Tarkista PARMA Fan Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on PARMA Fan Token (PARMA)

$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.

PARMA Fan Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PARMA Fan Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PARMA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue PARMA Fan Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PARMA Fan Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

PARMA Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PARMA Fan Token (PARMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PARMA Fan Token (PARMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PARMA Fan Token-rahakkeelle.

Tarkista PARMA Fan Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

PARMA Fan Token (PARMA) -rahakkeen tokenomiikka

PARMA Fan Token (PARMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PARMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

PARMA Fan Token (PARMA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa PARMA Fan Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PARMA Fan Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PARMA paikallisiin valuuttoihin

1 PARMA Fan Token(PARMA) - VND
137.8906
1 PARMA Fan Token(PARMA) - AUD
A$0.008122
1 PARMA Fan Token(PARMA) - GBP
0.0038776
1 PARMA Fan Token(PARMA) - EUR
0.0045064
1 PARMA Fan Token(PARMA) - USD
$0.00524
1 PARMA Fan Token(PARMA) - MYR
RM0.0221128
1 PARMA Fan Token(PARMA) - TRY
0.2144732
1 PARMA Fan Token(PARMA) - JPY
¥0.77552
1 PARMA Fan Token(PARMA) - ARS
ARS$6.8856744
1 PARMA Fan Token(PARMA) - RUB
0.4221868
1 PARMA Fan Token(PARMA) - INR
0.4572948
1 PARMA Fan Token(PARMA) - IDR
Rp85.9016256
1 PARMA Fan Token(PARMA) - KRW
7.3389344
1 PARMA Fan Token(PARMA) - PHP
0.2995708
1 PARMA Fan Token(PARMA) - EGP
￡E.0.2540352
1 PARMA Fan Token(PARMA) - BRL
R$0.0286628
1 PARMA Fan Token(PARMA) - CAD
C$0.0072312
1 PARMA Fan Token(PARMA) - BDT
0.6372888
1 PARMA Fan Token(PARMA) - NGN
8.0491116
1 PARMA Fan Token(PARMA) - COP
$21.12899
1 PARMA Fan Token(PARMA) - ZAR
R.0.0928528
1 PARMA Fan Token(PARMA) - UAH
0.2157832
1 PARMA Fan Token(PARMA) - VES
Bs0.71788
1 PARMA Fan Token(PARMA) - CLP
$5.0828
1 PARMA Fan Token(PARMA) - PKR
Rs1.4772608
1 PARMA Fan Token(PARMA) - KZT
2.8156616
1 PARMA Fan Token(PARMA) - THB
฿0.1711384
1 PARMA Fan Token(PARMA) - TWD
NT$0.15982
1 PARMA Fan Token(PARMA) - AED
د.إ0.0192308
1 PARMA Fan Token(PARMA) - CHF
Fr0.004192
1 PARMA Fan Token(PARMA) - HKD
HK$0.0409244
1 PARMA Fan Token(PARMA) - AMD
֏2.005348
1 PARMA Fan Token(PARMA) - MAD
.د.م0.0472124
1 PARMA Fan Token(PARMA) - MXN
$0.0983024
1 PARMA Fan Token(PARMA) - SAR
ريال0.01965
1 PARMA Fan Token(PARMA) - PLN
0.0191784
1 PARMA Fan Token(PARMA) - RON
лв0.022794
1 PARMA Fan Token(PARMA) - SEK
kr0.0504088
1 PARMA Fan Token(PARMA) - BGN
лв0.0088032
1 PARMA Fan Token(PARMA) - HUF
Ft1.7889884
1 PARMA Fan Token(PARMA) - CZK
0.1108784
1 PARMA Fan Token(PARMA) - KWD
د.ك0.0015982
1 PARMA Fan Token(PARMA) - ILS
0.0178684
1 PARMA Fan Token(PARMA) - AOA
Kz4.8029316
1 PARMA Fan Token(PARMA) - BHD
.د.ب0.00197548
1 PARMA Fan Token(PARMA) - BMD
$0.00524
1 PARMA Fan Token(PARMA) - DKK
kr0.0336932
1 PARMA Fan Token(PARMA) - HNL
L0.1377596
1 PARMA Fan Token(PARMA) - MUR
0.2396252
1 PARMA Fan Token(PARMA) - NAD
$0.0925908
1 PARMA Fan Token(PARMA) - NOK
kr0.0533432
1 PARMA Fan Token(PARMA) - NZD
$0.0089604
1 PARMA Fan Token(PARMA) - PAB
B/.0.00524
1 PARMA Fan Token(PARMA) - PGK
K0.0216936
1 PARMA Fan Token(PARMA) - QAR
ر.ق0.0190736
1 PARMA Fan Token(PARMA) - RSD
дин.0.5286636

PARMA Fan Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PARMA Fan Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen PARMA Fan Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PARMA Fan Token”

Paljonko PARMA Fan Token (PARMA) on arvoltaan tänään?
PARMA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00524 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PARMA-USD-parin nykyinen hinta?
PARMA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00524. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PARMA Fan Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PARMA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PARMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PARMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli PARMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PARMA saavutti ATH-hinnaksi 1.8319793099791744 USD.
Mikä oli PARMA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PARMA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001399028640257023 USD.
Mikä on PARMA-rahakkeen treidausvolyymi?
PARMA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.79K USD.
Nouseeko PARMA tänä vuonna korkeammalle?
PARMA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PARMA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:15:02 (UTC+8)

PARMA Fan Token (PARMA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PARMA-USD-laskin

Summa

PARMA
PARMA
USD
USD

1 PARMA = 0.00524 USD

Treidaa PARMA-rahaketta

PARMAUSDT
$0.00524
$0.00524$0.00524
+0.76%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu