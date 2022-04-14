Panda Swap (PANDA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Panda Swap (PANDA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Panda Swap (PANDA) -rahakkeen tiedot $PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users. Virallinen verkkosivusto: https://pandaswapsol.io/ Valkoinen paperi: https://panda-swap.gitbook.io/panda-swap-white-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/PANDA8AgjdgQqRRYedrXGKTb2WygNsAhxNDpD7YrBgv Osta PANDA-rahaketta nyt!

Panda Swap (PANDA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Panda Swap (PANDA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Kokonaistarjonta: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Kierrossa oleva tarjonta: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.007461 $ 0.007461 $ 0.007461 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000305912512812 $ 0.000000305912512812 $ 0.000000305912512812 Nykyinen hinta: $ 0.003873 $ 0.003873 $ 0.003873 Lue lisää Panda Swap (PANDA) -rahakkeen hinnasta

Panda Swap (PANDA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Panda Swap (PANDA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PANDA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PANDA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PANDA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PANDA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PANDA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Panda Swap (PANDA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PANDA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PANDA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Panda Swap (PANDA) -rahakkeen hintahistoria PANDA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PANDA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PANDA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PANDA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PANDA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PANDA-rahakkeen hintaennuste nyt!

