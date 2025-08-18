Panda Swap (PANDA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003905. Viimeisen 24 tunnin aikana PANDA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0039 ja korkeimmillaan $ 0.004608 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PANDA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 22.779949937305567, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000305912512812.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PANDA on muuttunut -6.20% viimeisen tunnin aikana, -5.25% 24 tunnin aikana ja -21.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Panda Swap (PANDA) -rahakkeen markkinatiedot
No.1506
$ 3.47M
$ 33.91K
$ 3.47M
888.89M
888,888,888
888,888,885
99.99%
SOL
Panda Swap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 33.91K. PANDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 888.89M ja sen kokonaistarjonta on 888888885. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.47M.
Panda Swap (PANDA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Panda Swap-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00021892
-5.25%
30 päivää
$ +0.001905
+95.25%
60 päivää
$ +0.001905
+95.25%
90 päivää
$ +0.001905
+95.25%
Panda Swap-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PANDA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00021892 (-5.25%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Panda Swap 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001905 (+95.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Panda Swap-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PANDA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001905 (+95.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Panda Swap-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.001905 (+95.25%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Panda Swap (PANDA)?
$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers:
• PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts.
• Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue.
• PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations.
Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.
Panda Swap on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Panda Swap-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista PANDA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Panda Swap-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Panda Swap-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Panda Swap-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Panda Swap (PANDA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Panda Swap (PANDA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Panda Swap-rahakkeelle.
Panda Swap (PANDA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PANDA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Panda Swap (PANDA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Panda Swap:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Panda Swap MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.