Panda Swap-logo

Panda Swap – hinta (PANDA)

1PANDA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.003951
$0.003951
-5.25%1D
USD
Reaaliaikainen Panda Swap (PANDA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:26:35 (UTC+8)

Panda Swap (PANDA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0039
$ 0.0039$ 0.0039
24 h:n matalin
$ 0.004608
$ 0.004608$ 0.004608
24 h:n korkein

$ 0.0039
$ 0.0039$ 0.0039

$ 0.004608
$ 0.004608$ 0.004608

$ 22.779949937305567
$ 22.779949937305567$ 22.779949937305567

$ 0.000000305912512812
$ 0.000000305912512812$ 0.000000305912512812

-6.20%

-5.25%

-21.80%

-21.80%

Panda Swap (PANDA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003905. Viimeisen 24 tunnin aikana PANDA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0039 ja korkeimmillaan $ 0.004608 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PANDA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 22.779949937305567, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000305912512812.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PANDA on muuttunut -6.20% viimeisen tunnin aikana, -5.25% 24 tunnin aikana ja -21.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Panda Swap (PANDA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1506

$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M

$ 33.91K
$ 33.91K$ 33.91K

$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M

888.89M
888.89M 888.89M

888,888,888
888,888,888 888,888,888

888,888,885
888,888,885 888,888,885

99.99%

SOL

Panda Swap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 33.91K. PANDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 888.89M ja sen kokonaistarjonta on 888888885. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.47M.

Panda Swap (PANDA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Panda Swap-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00021892-5.25%
30 päivää$ +0.001905+95.25%
60 päivää$ +0.001905+95.25%
90 päivää$ +0.001905+95.25%
Panda Swap-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PANDA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00021892 (-5.25%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Panda Swap 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001905 (+95.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Panda Swap-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PANDA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001905 (+95.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Panda Swap-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.001905 (+95.25%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Panda Swap (PANDA)?

Tarkista Panda Swap-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Panda Swap (PANDA)

$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.

Panda Swap on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Panda Swap-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PANDA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Panda Swap-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Panda Swap-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Panda Swap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Panda Swap (PANDA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Panda Swap (PANDA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Panda Swap-rahakkeelle.

Tarkista Panda Swap-rahakkeen hintaennuste nyt!

Panda Swap (PANDA) -rahakkeen tokenomiikka

Panda Swap (PANDA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PANDA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Panda Swap (PANDA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Panda Swap:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Panda Swap MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PANDA paikallisiin valuuttoihin

1 Panda Swap(PANDA) - VND
102.760075
1 Panda Swap(PANDA) - AUD
A$0.00605275
1 Panda Swap(PANDA) - GBP
0.0028897
1 Panda Swap(PANDA) - EUR
0.0033583
1 Panda Swap(PANDA) - USD
$0.003905
1 Panda Swap(PANDA) - MYR
RM0.0164791
1 Panda Swap(PANDA) - TRY
0.15983165
1 Panda Swap(PANDA) - JPY
¥0.57794
1 Panda Swap(PANDA) - ARS
ARS$5.1314043
1 Panda Swap(PANDA) - RUB
0.31462585
1 Panda Swap(PANDA) - INR
0.34078935
1 Panda Swap(PANDA) - IDR
Rp64.0163832
1 Panda Swap(PANDA) - KRW
5.4691868
1 Panda Swap(PANDA) - PHP
0.2232879
1 Panda Swap(PANDA) - EGP
￡E.0.1893144
1 Panda Swap(PANDA) - BRL
R$0.02136035
1 Panda Swap(PANDA) - CAD
C$0.00542795
1 Panda Swap(PANDA) - BDT
0.4749261
1 Panda Swap(PANDA) - NGN
6.0076863
1 Panda Swap(PANDA) - COP
$15.74593625
1 Panda Swap(PANDA) - ZAR
R.0.0691966
1 Panda Swap(PANDA) - UAH
0.1608079
1 Panda Swap(PANDA) - VES
Bs0.534985
1 Panda Swap(PANDA) - CLP
$3.78785
1 Panda Swap(PANDA) - PKR
Rs1.1008976
1 Panda Swap(PANDA) - KZT
2.0983127
1 Panda Swap(PANDA) - THB
฿0.1275373
1 Panda Swap(PANDA) - TWD
NT$0.11914155
1 Panda Swap(PANDA) - AED
د.إ0.01433135
1 Panda Swap(PANDA) - CHF
Fr0.003124
1 Panda Swap(PANDA) - HKD
HK$0.03049805
1 Panda Swap(PANDA) - AMD
֏1.4944435
1 Panda Swap(PANDA) - MAD
.د.م0.03518405
1 Panda Swap(PANDA) - MXN
$0.0732578
1 Panda Swap(PANDA) - SAR
ريال0.01464375
1 Panda Swap(PANDA) - PLN
0.0142923
1 Panda Swap(PANDA) - RON
лв0.01698675
1 Panda Swap(PANDA) - SEK
kr0.0375661
1 Panda Swap(PANDA) - BGN
лв0.0065604
1 Panda Swap(PANDA) - HUF
Ft1.33367465
1 Panda Swap(PANDA) - CZK
0.08266885
1 Panda Swap(PANDA) - KWD
د.ك0.001191025
1 Panda Swap(PANDA) - ILS
0.01331605
1 Panda Swap(PANDA) - AOA
Kz3.57928395
1 Panda Swap(PANDA) - BHD
.د.ب0.00146828
1 Panda Swap(PANDA) - BMD
$0.003905
1 Panda Swap(PANDA) - DKK
kr0.02510915
1 Panda Swap(PANDA) - HNL
L0.10266245
1 Panda Swap(PANDA) - MUR
0.17857565
1 Panda Swap(PANDA) - NAD
$0.0691966
1 Panda Swap(PANDA) - NOK
kr0.0397529
1 Panda Swap(PANDA) - NZD
$0.00667755
1 Panda Swap(PANDA) - PAB
B/.0.003905
1 Panda Swap(PANDA) - PGK
K0.0161667
1 Panda Swap(PANDA) - QAR
ر.ق0.0142142
1 Panda Swap(PANDA) - RSD
дин.0.39428785

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Panda Swap toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Panda Swap”

Paljonko Panda Swap (PANDA) on arvoltaan tänään?
PANDA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003905 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PANDA-USD-parin nykyinen hinta?
PANDA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003905. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Panda Swap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PANDA markkina-arvo on $ 3.47M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PANDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PANDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 888.89M USD.
Mikä oli PANDA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PANDA saavutti ATH-hinnaksi 22.779949937305567 USD.
Mikä oli PANDA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PANDA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000305912512812 USD.
Mikä on PANDA-rahakkeen treidausvolyymi?
PANDA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 33.91K USD.
Nouseeko PANDA tänä vuonna korkeammalle?
PANDA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PANDA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Panda Swap (PANDA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
