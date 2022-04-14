Palm Economy (PALM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Palm Economy (PALM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Palm Economy (PALM) -rahakkeen tiedot PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization. Virallinen verkkosivusto: https://palmeconomy.io/ Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/b7c5cd554f3e83c8aa0900a0c9053284a5348244d23d0406c28eaf4d50414c4d0a Osta PALM-rahaketta nyt!

Palm Economy (PALM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Palm Economy (PALM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 54.40M $ 54.40M $ 54.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00309 $ 0.00309 $ 0.00309 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001042694861182534 $ 0.001042694861182534 $ 0.001042694861182534 Nykyinen hinta: $ 0.001088 $ 0.001088 $ 0.001088 Lue lisää Palm Economy (PALM) -rahakkeen hinnasta

Palm Economy (PALM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Palm Economy (PALM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PALM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PALM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PALM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PALM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Palm Economy (PALM) -rahakkeen hintahistoria PALM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PALM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PALM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PALM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PALM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PALM-rahakkeen hintaennuste nyt!

