Lisätietoja PALM-rahakkeesta

PALM-rahakkeen hintatiedot

PALM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PALM-rahakkeen tokenomiikka

PALM-rahakkeen hintaennuste

PALM-rahakkeen historia

PALM-osto-opas

PALM/fiat-valuuttamuunnin

PALM-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Palm Economy-logo

Palm Economy – hinta (PALM)

1PALM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00107
$0.00107$0.00107
-1.29%1D
USD
Reaaliaikainen Palm Economy (PALM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:26:28 (UTC+8)

Palm Economy (PALM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00107
$ 0.00107$ 0.00107
24 h:n matalin
$ 0.001118
$ 0.001118$ 0.001118
24 h:n korkein

$ 0.00107
$ 0.00107$ 0.00107

$ 0.001118
$ 0.001118$ 0.001118

$ 0.001691097454007852
$ 0.001691097454007852$ 0.001691097454007852

$ 0.001067564504117729
$ 0.001067564504117729$ 0.001067564504117729

-0.75%

-1.29%

-10.84%

-10.84%

Palm Economy (PALM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00107. Viimeisen 24 tunnin aikana PALM on vaihdellut alimmillaan $ 0.00107 ja korkeimmillaan $ 0.001118 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PALM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.001691097454007852, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001067564504117729.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PALM on muuttunut -0.75% viimeisen tunnin aikana, -1.29% 24 tunnin aikana ja -10.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Palm Economy (PALM) -rahakkeen markkinatiedot

No.5343

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.51K
$ 3.51K$ 3.51K

$ 53.50M
$ 53.50M$ 53.50M

0.00
0.00 0.00

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

0.00%

ADA

Palm Economy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.51K. PALM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 50000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 53.50M.

Palm Economy (PALM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Palm Economy-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00001398-1.29%
30 päivää$ -0.000359-25.13%
60 päivää$ -0.000452-29.70%
90 päivää$ +0.00007+7.00%
Palm Economy-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PALM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001398 (-1.29%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Palm Economy 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000359 (-25.13%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Palm Economy-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PALM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000452 (-29.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Palm Economy-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00007 (+7.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Palm Economy (PALM)?

Tarkista Palm Economy-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Palm Economy (PALM)

PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization.

Palm Economy on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Palm Economy-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PALM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Palm Economy-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Palm Economy-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Palm Economy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Palm Economy (PALM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Palm Economy (PALM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Palm Economy-rahakkeelle.

Tarkista Palm Economy-rahakkeen hintaennuste nyt!

Palm Economy (PALM) -rahakkeen tokenomiikka

Palm Economy (PALM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PALM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Palm Economy (PALM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Palm Economy:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Palm Economy MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PALM paikallisiin valuuttoihin

1 Palm Economy(PALM) - VND
28.15705
1 Palm Economy(PALM) - AUD
A$0.0016585
1 Palm Economy(PALM) - GBP
0.0007918
1 Palm Economy(PALM) - EUR
0.0009202
1 Palm Economy(PALM) - USD
$0.00107
1 Palm Economy(PALM) - MYR
RM0.0045154
1 Palm Economy(PALM) - TRY
0.0437951
1 Palm Economy(PALM) - JPY
¥0.15836
1 Palm Economy(PALM) - ARS
ARS$1.4060442
1 Palm Economy(PALM) - RUB
0.0862099
1 Palm Economy(PALM) - INR
0.0933789
1 Palm Economy(PALM) - IDR
Rp17.5409808
1 Palm Economy(PALM) - KRW
1.4985992
1 Palm Economy(PALM) - PHP
0.0611826
1 Palm Economy(PALM) - EGP
￡E.0.0518736
1 Palm Economy(PALM) - BRL
R$0.0058529
1 Palm Economy(PALM) - CAD
C$0.0014873
1 Palm Economy(PALM) - BDT
0.1301334
1 Palm Economy(PALM) - NGN
1.6461522
1 Palm Economy(PALM) - COP
$4.3145075
1 Palm Economy(PALM) - ZAR
R.0.0189604
1 Palm Economy(PALM) - UAH
0.0440626
1 Palm Economy(PALM) - VES
Bs0.14659
1 Palm Economy(PALM) - CLP
$1.0379
1 Palm Economy(PALM) - PKR
Rs0.3016544
1 Palm Economy(PALM) - KZT
0.5749538
1 Palm Economy(PALM) - THB
฿0.0349462
1 Palm Economy(PALM) - TWD
NT$0.0326457
1 Palm Economy(PALM) - AED
د.إ0.0039269
1 Palm Economy(PALM) - CHF
Fr0.000856
1 Palm Economy(PALM) - HKD
HK$0.0083567
1 Palm Economy(PALM) - AMD
֏0.409489
1 Palm Economy(PALM) - MAD
.د.م0.0096407
1 Palm Economy(PALM) - MXN
$0.0200732
1 Palm Economy(PALM) - SAR
ريال0.0040125
1 Palm Economy(PALM) - PLN
0.0039162
1 Palm Economy(PALM) - RON
лв0.0046545
1 Palm Economy(PALM) - SEK
kr0.0102934
1 Palm Economy(PALM) - BGN
лв0.0017976
1 Palm Economy(PALM) - HUF
Ft0.3654371
1 Palm Economy(PALM) - CZK
0.0226519
1 Palm Economy(PALM) - KWD
د.ك0.00032635
1 Palm Economy(PALM) - ILS
0.0036487
1 Palm Economy(PALM) - AOA
Kz0.9807513
1 Palm Economy(PALM) - BHD
.د.ب0.00040232
1 Palm Economy(PALM) - BMD
$0.00107
1 Palm Economy(PALM) - DKK
kr0.0068801
1 Palm Economy(PALM) - HNL
L0.0281303
1 Palm Economy(PALM) - MUR
0.0489311
1 Palm Economy(PALM) - NAD
$0.0189604
1 Palm Economy(PALM) - NOK
kr0.0108926
1 Palm Economy(PALM) - NZD
$0.0018297
1 Palm Economy(PALM) - PAB
B/.0.00107
1 Palm Economy(PALM) - PGK
K0.0044298
1 Palm Economy(PALM) - QAR
ر.ق0.0038948
1 Palm Economy(PALM) - RSD
дин.0.1080379

Palm Economy-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Palm Economy toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Palm Economy-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Palm Economy”

Paljonko Palm Economy (PALM) on arvoltaan tänään?
PALM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00107 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PALM-USD-parin nykyinen hinta?
PALM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00107. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Palm Economy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PALM markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PALM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PALM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli PALM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PALM saavutti ATH-hinnaksi 0.001691097454007852 USD.
Mikä oli PALM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PALM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001067564504117729 USD.
Mikä on PALM-rahakkeen treidausvolyymi?
PALM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.51K USD.
Nouseeko PALM tänä vuonna korkeammalle?
PALM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PALM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:26:28 (UTC+8)

Palm Economy (PALM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PALM-USD-laskin

Summa

PALM
PALM
USD
USD

1 PALM = 0.00107 USD

Treidaa PALM-rahaketta

PALMUSDT
$0.00107
$0.00107$0.00107
-1.29%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu