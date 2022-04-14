PAIN (PAIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PAIN (PAIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PAIN (PAIN) -rahakkeen tiedot Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN. Virallinen verkkosivusto: https://paintoken.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/1Qf8gESP4i6CFNWerUSDdLKJ9U1LpqTYvjJ2MM4pain Osta PAIN-rahaketta nyt!

PAIN (PAIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PAIN (PAIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.91M $ 6.91M $ 6.91M Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.83M $ 13.83M $ 13.83M Kaikkien aikojen korkein: $ 24.9 $ 24.9 $ 24.9 Kaikkien aikojen alin: $ 0.9167763849321611 $ 0.9167763849321611 $ 0.9167763849321611 Nykyinen hinta: $ 1.3825 $ 1.3825 $ 1.3825 Lue lisää PAIN (PAIN) -rahakkeen hinnasta

PAIN (PAIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PAIN (PAIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PAIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PAIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PAIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PAIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PAIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PAIN (PAIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PAIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PAIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

PAIN (PAIN) -rahakkeen hintahistoria PAIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PAIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PAIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PAIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PAIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PAIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

