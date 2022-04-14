ParallelAI (PAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ParallelAI (PAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ParallelAI (PAI) -rahakkeen tiedot ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores. Virallinen verkkosivusto: https://www.parallelai.tech/ Valkoinen paperi: https://parallel-ai.gitbook.io/parallel-ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x13e4b8cffe704d3de6f19e52b201d92c21ec18bd Osta PAI-rahaketta nyt!

ParallelAI (PAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ParallelAI (PAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 21.12M $ 21.12M $ 21.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 Nykyinen hinta: $ 0.21115 $ 0.21115 $ 0.21115 Lue lisää ParallelAI (PAI) -rahakkeen hinnasta

ParallelAI (PAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ParallelAI (PAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ParallelAI (PAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

ParallelAI (PAI) -rahakkeen hintahistoria PAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

