Paddle Finance (PADD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Paddle Finance (PADD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Paddle Finance (PADD) -rahakkeen tiedot Paddle is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy. Virallinen verkkosivusto: https://www.paddlefi.com/ Valkoinen paperi: https://docs.paddlefi.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xF6dC6b3C80179C88290548aD077160249ABDf8E3 Osta PADD-rahaketta nyt!

Paddle Finance (PADD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Paddle Finance (PADD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.009708 $ 0.009708 $ 0.009708 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00165 $ 0.00165 $ 0.00165 Lue lisää Paddle Finance (PADD) -rahakkeen hinnasta

Paddle Finance (PADD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Paddle Finance (PADD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PADD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PADD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PADD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PADD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PADD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Paddle Finance (PADD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PADD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PADD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Paddle Finance (PADD) -rahakkeen hintahistoria PADD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PADD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PADD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PADD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PADD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PADD-rahakkeen hintaennuste nyt!

