Lisätietoja PADD-rahakkeesta

PADD-rahakkeen hintatiedot

PADD-rahakkeen valkoinen paperi

PADD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PADD-rahakkeen tokenomiikka

PADD-rahakkeen hintaennuste

PADD-rahakkeen historia

PADD-osto-opas

PADD/fiat-valuuttamuunnin

PADD-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Paddle Finance-logo

Paddle Finance – hinta (PADD)

1PADD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001656
$0.001656$0.001656
+0.91%1D
USD
Reaaliaikainen Paddle Finance (PADD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:35:23 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001613
$ 0.001613$ 0.001613
24 h:n matalin
$ 0.001673
$ 0.001673$ 0.001673
24 h:n korkein

$ 0.001613
$ 0.001613$ 0.001613

$ 0.001673
$ 0.001673$ 0.001673

--
----

--
----

+0.91%

+0.91%

-15.43%

-15.43%

Paddle Finance (PADD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001656. Viimeisen 24 tunnin aikana PADD on vaihdellut alimmillaan $ 0.001613 ja korkeimmillaan $ 0.001673 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PADD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PADD on muuttunut +0.91% viimeisen tunnin aikana, +0.91% 24 tunnin aikana ja -15.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Paddle Finance (PADD) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 28.39K
$ 28.39K$ 28.39K

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Paddle Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 28.39K. PADD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.66M.

Paddle Finance (PADD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Paddle Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00001493+0.91%
30 päivää$ -0.002784-62.71%
60 päivää$ -0.005799-77.79%
90 päivää$ -0.003344-66.88%
Paddle Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PADD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001493 (+0.91%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Paddle Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.002784 (-62.71%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Paddle Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PADD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005799 (-77.79%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Paddle Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.003344 (-66.88%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Paddle Finance (PADD)?

Tarkista Paddle Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Paddle Finance (PADD)

Paddle is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy.

Paddle Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Paddle Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PADD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Paddle Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Paddle Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Paddle Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Paddle Finance (PADD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Paddle Finance (PADD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Paddle Finance-rahakkeelle.

Tarkista Paddle Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Paddle Finance (PADD) -rahakkeen tokenomiikka

Paddle Finance (PADD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PADD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Paddle Finance (PADD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Paddle Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Paddle Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PADD paikallisiin valuuttoihin

1 Paddle Finance(PADD) - VND
43.57764
1 Paddle Finance(PADD) - AUD
A$0.0025668
1 Paddle Finance(PADD) - GBP
0.00122544
1 Paddle Finance(PADD) - EUR
0.00142416
1 Paddle Finance(PADD) - USD
$0.001656
1 Paddle Finance(PADD) - MYR
RM0.00698832
1 Paddle Finance(PADD) - TRY
0.06778008
1 Paddle Finance(PADD) - JPY
¥0.245088
1 Paddle Finance(PADD) - ARS
ARS$2.17321848
1 Paddle Finance(PADD) - RUB
0.13344048
1 Paddle Finance(PADD) - INR
0.14460192
1 Paddle Finance(PADD) - IDR
Rp27.14753664
1 Paddle Finance(PADD) - KRW
2.31932736
1 Paddle Finance(PADD) - PHP
0.09465696
1 Paddle Finance(PADD) - EGP
￡E.0.08029944
1 Paddle Finance(PADD) - BRL
R$0.00905832
1 Paddle Finance(PADD) - CAD
C$0.00228528
1 Paddle Finance(PADD) - BDT
0.20140272
1 Paddle Finance(PADD) - NGN
2.54376504
1 Paddle Finance(PADD) - COP
$6.677406
1 Paddle Finance(PADD) - ZAR
R.0.02936088
1 Paddle Finance(PADD) - UAH
0.06819408
1 Paddle Finance(PADD) - VES
Bs0.226872
1 Paddle Finance(PADD) - CLP
$1.60632
1 Paddle Finance(PADD) - PKR
Rs0.46685952
1 Paddle Finance(PADD) - KZT
0.88983504
1 Paddle Finance(PADD) - THB
฿0.05408496
1 Paddle Finance(PADD) - TWD
NT$0.05049144
1 Paddle Finance(PADD) - AED
د.إ0.00607752
1 Paddle Finance(PADD) - CHF
Fr0.0013248
1 Paddle Finance(PADD) - HKD
HK$0.01293336
1 Paddle Finance(PADD) - AMD
֏0.6337512
1 Paddle Finance(PADD) - MAD
.د.م0.01492056
1 Paddle Finance(PADD) - MXN
$0.03106656
1 Paddle Finance(PADD) - SAR
ريال0.00621
1 Paddle Finance(PADD) - PLN
0.00606096
1 Paddle Finance(PADD) - RON
лв0.0072036
1 Paddle Finance(PADD) - SEK
kr0.01593072
1 Paddle Finance(PADD) - BGN
лв0.00278208
1 Paddle Finance(PADD) - HUF
Ft0.56517624
1 Paddle Finance(PADD) - CZK
0.0350244
1 Paddle Finance(PADD) - KWD
د.ك0.00050508
1 Paddle Finance(PADD) - ILS
0.00564696
1 Paddle Finance(PADD) - AOA
Kz1.51787304
1 Paddle Finance(PADD) - BHD
.د.ب0.000624312
1 Paddle Finance(PADD) - BMD
$0.001656
1 Paddle Finance(PADD) - DKK
kr0.01063152
1 Paddle Finance(PADD) - HNL
L0.04353624
1 Paddle Finance(PADD) - MUR
0.07572888
1 Paddle Finance(PADD) - NAD
$0.02926152
1 Paddle Finance(PADD) - NOK
kr0.01685808
1 Paddle Finance(PADD) - NZD
$0.00283176
1 Paddle Finance(PADD) - PAB
B/.0.001656
1 Paddle Finance(PADD) - PGK
K0.00685584
1 Paddle Finance(PADD) - QAR
ر.ق0.00602784
1 Paddle Finance(PADD) - RSD
дин.0.16707384

Paddle Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Paddle Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Paddle Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Paddle Finance”

Paljonko Paddle Finance (PADD) on arvoltaan tänään?
PADD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001656 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PADD-USD-parin nykyinen hinta?
PADD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001656. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Paddle Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PADD markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PADD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PADD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli PADD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PADD saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli PADD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PADD-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on PADD-rahakkeen treidausvolyymi?
PADD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 28.39K USD.
Nouseeko PADD tänä vuonna korkeammalle?
PADD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PADD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:35:23 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PADD-USD-laskin

Summa

PADD
PADD
USD
USD

1 PADD = 0.001656 USD

Treidaa PADD-rahaketta

PADDUSDT
$0.001656
$0.001656$0.001656
+0.91%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu