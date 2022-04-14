PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PAC PROJECT (PACOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen tiedot PAC Project is a comprehensive ecosystem built on web3 technologies, combines entertainment, educational, gaming and other useful services - AI Bot, Game Center with P2E mobile games, staking, Cryptocurrency exchange, NFT Marketplace, AR service and others. Virallinen verkkosivusto: https://pac-project.com/ Valkoinen paperi: https://pac-project.com/whitepaper Block Explorer: https://scan.octa.space/token/0x760eE1038b54D5AdfeBbC9560Dd13F46a92D5b3a Osta PACOIN-rahaketta nyt!

PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 80.20K $ 80.20K $ 80.20K Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 40.02M $ 40.02M $ 40.02M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.002004 $ 0.002004 $ 0.002004 Lue lisää PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen hinnasta

PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PACOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PACOIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PACOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PACOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PACOIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PACOIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PACOIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen hintahistoria PACOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PACOIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PACOIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PACOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PACOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PACOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

