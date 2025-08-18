Lisätietoja PACOIN-rahakkeesta

PAC PROJECT-logo

PAC PROJECT – hinta (PACOIN)

1PACOIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.002241
$0.002241$0.002241
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen PAC PROJECT (PACOIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:35:15 (UTC+8)

PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002241
$ 0.002241$ 0.002241
24 h:n matalin
$ 0.002507
$ 0.002507$ 0.002507
24 h:n korkein

$ 0.002241
$ 0.002241$ 0.002241

$ 0.002507
$ 0.002507$ 0.002507

+4.08%

PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002241. Viimeisen 24 tunnin aikana PACOIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.002241 ja korkeimmillaan $ 0.002507 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PACOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PACOIN on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +4.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 89.68K
$ 89.68K$ 89.68K

$ 94.72
$ 94.72$ 94.72

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

40.02M
40.02M 40.02M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

NONE

PAC PROJECT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 89.68K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 94.72. PACOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.02M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.12M.

PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PAC PROJECT-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.003345-59.89%
60 päivää$ -0.002895-56.37%
90 päivää$ -0.008945-79.97%
PAC PROJECT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PACOIN-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

PAC PROJECT 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.003345 (-59.89%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

PAC PROJECT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PACOIN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002895 (-56.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

PAC PROJECT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.008945 (-79.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PAC PROJECT (PACOIN)?

Tarkista PAC PROJECT-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on PAC PROJECT (PACOIN)

PAC Project is a comprehensive ecosystem built on web3 technologies, combines entertainment, educational, gaming and other useful services - AI Bot, Game Center with P2E mobile games, staking, Cryptocurrency exchange, NFT Marketplace, AR service and others.

PAC PROJECT on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PAC PROJECT-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PACOIN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue PAC PROJECT-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PAC PROJECT-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

PAC PROJECT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PAC PROJECT (PACOIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PAC PROJECT (PACOIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PAC PROJECT-rahakkeelle.

Tarkista PAC PROJECT-rahakkeen hintaennuste nyt!

PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen tokenomiikka

PAC PROJECT (PACOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PACOIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

PAC PROJECT (PACOIN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa PAC PROJECT:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PAC PROJECT MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PACOIN paikallisiin valuuttoihin

PAC PROJECT-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PAC PROJECT toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen PAC PROJECT-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "PAC PROJECT"

Paljonko PAC PROJECT (PACOIN) on arvoltaan tänään?
PACOIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002241 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PACOIN-USD-parin nykyinen hinta?
PACOIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002241. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PAC PROJECT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PACOIN markkina-arvo on $ 89.68K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PACOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PACOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.02M USD.
Mikä oli PACOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PACOIN saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli PACOIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PACOIN-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on PACOIN-rahakkeen treidausvolyymi?
PACOIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 94.72 USD.
Nouseeko PACOIN tänä vuonna korkeammalle?
PACOIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PACOIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:35:15 (UTC+8)

Kuumia uutisia

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PACOIN-USD-laskin

Summa

PACOIN
PACOIN
USD
USD

1 PACOIN = 0.002241 USD

Treidaa PACOIN-rahaketta

PACOINUSDT
$0.002241
$0.002241$0.002241
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu