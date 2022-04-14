Ozone Chain (OZO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ozone Chain (OZO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ozone Chain (OZO) -rahakkeen tiedot Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein. Virallinen verkkosivusto: https://ozonechain.io/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.ozonechain.io/ Block Explorer: https://ozonescan.io/ Osta OZO-rahaketta nyt!

Ozone Chain (OZO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ozone Chain (OZO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 134.60M $ 134.60M $ 134.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Kaikkien aikojen alin: $ 0.014414112181924503 $ 0.014414112181924503 $ 0.014414112181924503 Nykyinen hinta: $ 0.1346 $ 0.1346 $ 0.1346 Lue lisää Ozone Chain (OZO) -rahakkeen hinnasta

Ozone Chain (OZO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ozone Chain (OZO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OZO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OZO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OZO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OZO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OZO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ozone Chain (OZO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OZO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OZO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ozone Chain (OZO) -rahakkeen hintahistoria OZO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OZO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OZO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OZO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OZO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OZO-rahakkeen hintaennuste nyt!

