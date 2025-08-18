Lisätietoja OZO-rahakkeesta

OZO-rahakkeen hintatiedot

OZO-rahakkeen valkoinen paperi

OZO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OZO-rahakkeen tokenomiikka

OZO-rahakkeen hintaennuste

OZO-rahakkeen historia

OZO-osto-opas

OZO/fiat-valuuttamuunnin

OZO-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Ozone Chain-logo

Ozone Chain – hinta (OZO)

1OZO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.134
$0.134$0.134
+0.22%1D
USD
Reaaliaikainen Ozone Chain (OZO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:14:24 (UTC+8)

Ozone Chain (OZO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1315
$ 0.1315$ 0.1315
24 h:n matalin
$ 0.1364
$ 0.1364$ 0.1364
24 h:n korkein

$ 0.1315
$ 0.1315$ 0.1315

$ 0.1364
$ 0.1364$ 0.1364

$ 0.5965759406483905
$ 0.5965759406483905$ 0.5965759406483905

$ 0.014414112181924503
$ 0.014414112181924503$ 0.014414112181924503

+0.44%

+0.22%

-0.67%

-0.67%

Ozone Chain (OZO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1341. Viimeisen 24 tunnin aikana OZO on vaihdellut alimmillaan $ 0.1315 ja korkeimmillaan $ 0.1364 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OZO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.5965759406483905, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.014414112181924503.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OZO on muuttunut +0.44% viimeisen tunnin aikana, +0.22% 24 tunnin aikana ja -0.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ozone Chain (OZO) -rahakkeen markkinatiedot

No.3865

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 97.62K
$ 97.62K$ 97.62K

$ 134.10M
$ 134.10M$ 134.10M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

OZO

Ozone Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 97.62K. OZO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 134.10M.

Ozone Chain (OZO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ozone Chain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000294+0.22%
30 päivää$ -0.0101-7.01%
60 päivää$ +0.0174+14.91%
90 päivää$ -0.0013-0.97%
Ozone Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OZO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000294 (+0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ozone Chain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0101 (-7.01%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ozone Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OZO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0174 (+14.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ozone Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0013 (-0.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ozone Chain (OZO)?

Tarkista Ozone Chain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ozone Chain (OZO)

Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein.

Ozone Chain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ozone Chain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OZO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ozone Chain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ozone Chain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ozone Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ozone Chain (OZO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ozone Chain (OZO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ozone Chain-rahakkeelle.

Tarkista Ozone Chain-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ozone Chain (OZO) -rahakkeen tokenomiikka

Ozone Chain (OZO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OZO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ozone Chain (OZO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ozone Chain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ozone Chain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OZO paikallisiin valuuttoihin

1 Ozone Chain(OZO) - VND
3,528.8415
1 Ozone Chain(OZO) - AUD
A$0.207855
1 Ozone Chain(OZO) - GBP
0.099234
1 Ozone Chain(OZO) - EUR
0.115326
1 Ozone Chain(OZO) - USD
$0.1341
1 Ozone Chain(OZO) - MYR
RM0.565902
1 Ozone Chain(OZO) - TRY
5.488713
1 Ozone Chain(OZO) - JPY
¥19.8468
1 Ozone Chain(OZO) - ARS
ARS$176.215446
1 Ozone Chain(OZO) - RUB
10.804437
1 Ozone Chain(OZO) - INR
11.702907
1 Ozone Chain(OZO) - IDR
Rp2,198.360304
1 Ozone Chain(OZO) - KRW
187.815096
1 Ozone Chain(OZO) - PHP
7.666497
1 Ozone Chain(OZO) - EGP
￡E.6.501168
1 Ozone Chain(OZO) - BRL
R$0.733527
1 Ozone Chain(OZO) - CAD
C$0.185058
1 Ozone Chain(OZO) - BDT
16.309242
1 Ozone Chain(OZO) - NGN
205.989669
1 Ozone Chain(OZO) - COP
$540.724725
1 Ozone Chain(OZO) - ZAR
R.2.376252
1 Ozone Chain(OZO) - UAH
5.522238
1 Ozone Chain(OZO) - VES
Bs18.3717
1 Ozone Chain(OZO) - CLP
$130.077
1 Ozone Chain(OZO) - PKR
Rs37.805472
1 Ozone Chain(OZO) - KZT
72.057294
1 Ozone Chain(OZO) - THB
฿4.379706
1 Ozone Chain(OZO) - TWD
NT$4.09005
1 Ozone Chain(OZO) - AED
د.إ0.492147
1 Ozone Chain(OZO) - CHF
Fr0.10728
1 Ozone Chain(OZO) - HKD
HK$1.047321
1 Ozone Chain(OZO) - AMD
֏51.32007
1 Ozone Chain(OZO) - MAD
.د.م1.208241
1 Ozone Chain(OZO) - MXN
$2.515716
1 Ozone Chain(OZO) - SAR
ريال0.502875
1 Ozone Chain(OZO) - PLN
0.490806
1 Ozone Chain(OZO) - RON
лв0.583335
1 Ozone Chain(OZO) - SEK
kr1.290042
1 Ozone Chain(OZO) - BGN
лв0.225288
1 Ozone Chain(OZO) - HUF
Ft45.783081
1 Ozone Chain(OZO) - CZK
2.837556
1 Ozone Chain(OZO) - KWD
د.ك0.0409005
1 Ozone Chain(OZO) - ILS
0.457281
1 Ozone Chain(OZO) - AOA
Kz122.914719
1 Ozone Chain(OZO) - BHD
.د.ب0.0505557
1 Ozone Chain(OZO) - BMD
$0.1341
1 Ozone Chain(OZO) - DKK
kr0.862263
1 Ozone Chain(OZO) - HNL
L3.525489
1 Ozone Chain(OZO) - MUR
6.132393
1 Ozone Chain(OZO) - NAD
$2.369547
1 Ozone Chain(OZO) - NOK
kr1.365138
1 Ozone Chain(OZO) - NZD
$0.229311
1 Ozone Chain(OZO) - PAB
B/.0.1341
1 Ozone Chain(OZO) - PGK
K0.555174
1 Ozone Chain(OZO) - QAR
ر.ق0.488124
1 Ozone Chain(OZO) - RSD
дин.13.529349

Ozone Chain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ozone Chain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Ozone Chain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ozone Chain”

Paljonko Ozone Chain (OZO) on arvoltaan tänään?
OZO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1341 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OZO-USD-parin nykyinen hinta?
OZO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1341. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ozone Chain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OZO markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OZO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OZO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli OZO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OZO saavutti ATH-hinnaksi 0.5965759406483905 USD.
Mikä oli OZO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OZO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.014414112181924503 USD.
Mikä on OZO-rahakkeen treidausvolyymi?
OZO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 97.62K USD.
Nouseeko OZO tänä vuonna korkeammalle?
OZO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OZO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:14:24 (UTC+8)

Ozone Chain (OZO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

OZO-USD-laskin

Summa

OZO
OZO
USD
USD

1 OZO = 0.1341 USD

Treidaa OZO-rahaketta

OZOUSDT
$0.134
$0.134$0.134
+0.37%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu