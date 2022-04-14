OpenZK Network (OZK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OpenZK Network (OZK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OpenZK Network (OZK) -rahakkeen tiedot OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK. Virallinen verkkosivusto: https://www.openzk.net Valkoinen paperi: https://docs.openzk.net/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x737D461917CCF0fA28A52Da30672e2DdC214F0bF Osta OZK-rahaketta nyt!

OpenZK Network (OZK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OpenZK Network (OZK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 14.25B $ 14.25B $ 14.25B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.79M $ 6.79M $ 6.79M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000233196505601701 $ 0.000233196505601701 $ 0.000233196505601701 Nykyinen hinta: $ 0.0004526 $ 0.0004526 $ 0.0004526 Lue lisää OpenZK Network (OZK) -rahakkeen hinnasta

OpenZK Network (OZK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OpenZK Network (OZK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OZK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OZK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OZK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OZK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OZK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OpenZK Network (OZK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OZK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OZK-rahakkeita MEXCistä nyt!

OpenZK Network (OZK) -rahakkeen hintahistoria OZK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OZK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OZK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OZK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OZK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OZK-rahakkeen hintaennuste nyt!

