OpenZK Network (OZK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003164. Viimeisen 24 tunnin aikana OZK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00026 ja korkeimmillaan $ 0.0003336 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OZK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.003354828182287013, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000233196505601701.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OZK on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, +7.29% 24 tunnin aikana ja -34.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
OpenZK Network (OZK) -rahakkeen markkinatiedot
No.4285
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 63.41K
$ 63.41K$ 63.41K
$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M
0.00
0.00 0.00
15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000
14,250,000,000
14,250,000,000 14,250,000,000
0.00%
ETH
OpenZK Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.41K. OZK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 14250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.75M.
OpenZK Network (OZK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän OpenZK Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000021498
+7.29%
30 päivää
$ -0.0000648
-17.00%
60 päivää
$ +0.0000329
+11.60%
90 päivää
$ -0.0004915
-60.84%
OpenZK Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään OZK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000021498 (+7.29%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
OpenZK Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000648 (-17.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
OpenZK Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OZK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000329 (+11.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
OpenZK Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0004915 (-60.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle OpenZK Network (OZK)?
OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.
OpenZK Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon OpenZK Network (OZK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OpenZK Network (OZK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OpenZK Network-rahakkeelle.
OpenZK Network (OZK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OZK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
