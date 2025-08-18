Lisätietoja OZK-rahakkeesta

OpenZK Network-logo

OpenZK Network – hinta (OZK)

1OZK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0003164
$0.0003164$0.0003164
+7.29%1D
USD
Reaaliaikainen OpenZK Network (OZK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:37:46 (UTC+8)

OpenZK Network (OZK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00026
$ 0.00026$ 0.00026
24 h:n matalin
$ 0.0003336
$ 0.0003336$ 0.0003336
24 h:n korkein

$ 0.00026
$ 0.00026$ 0.00026

$ 0.0003336
$ 0.0003336$ 0.0003336

$ 0.003354828182287013
$ 0.003354828182287013$ 0.003354828182287013

$ 0.000233196505601701
$ 0.000233196505601701$ 0.000233196505601701

+0.12%

+7.29%

-34.28%

-34.28%

OpenZK Network (OZK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003164. Viimeisen 24 tunnin aikana OZK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00026 ja korkeimmillaan $ 0.0003336 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OZK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.003354828182287013, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000233196505601701.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OZK on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, +7.29% 24 tunnin aikana ja -34.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OpenZK Network (OZK) -rahakkeen markkinatiedot

No.4285

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.41K
$ 63.41K$ 63.41K

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

0.00
0.00 0.00

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

14,250,000,000
14,250,000,000 14,250,000,000

0.00%

ETH

OpenZK Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.41K. OZK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 14250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.75M.

OpenZK Network (OZK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän OpenZK Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000021498+7.29%
30 päivää$ -0.0000648-17.00%
60 päivää$ +0.0000329+11.60%
90 päivää$ -0.0004915-60.84%
OpenZK Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OZK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000021498 (+7.29%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

OpenZK Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000648 (-17.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

OpenZK Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OZK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000329 (+11.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

OpenZK Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0004915 (-60.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle OpenZK Network (OZK)?

Tarkista OpenZK Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on OpenZK Network (OZK)

OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.

OpenZK Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja OpenZK Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OZK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue OpenZK Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään OpenZK Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

OpenZK Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OpenZK Network (OZK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OpenZK Network (OZK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OpenZK Network-rahakkeelle.

Tarkista OpenZK Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

OpenZK Network (OZK) -rahakkeen tokenomiikka

OpenZK Network (OZK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OZK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

OpenZK Network (OZK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa OpenZK Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa OpenZK Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OZK paikallisiin valuuttoihin

OpenZK Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton OpenZK Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen OpenZK Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OpenZK Network”

Paljonko OpenZK Network (OZK) on arvoltaan tänään?
OZK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0003164 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OZK-USD-parin nykyinen hinta?
OZK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0003164. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OpenZK Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OZK markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OZK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OZK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli OZK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OZK saavutti ATH-hinnaksi 0.003354828182287013 USD.
Mikä oli OZK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OZK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000233196505601701 USD.
Mikä on OZK-rahakkeen treidausvolyymi?
OZK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.41K USD.
Nouseeko OZK tänä vuonna korkeammalle?
OZK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OZK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:37:46 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

