OVER (OVER) -rahakkeen tiedot OverProtocol is a Layer 1 blockchain that enables individuals to run full nodes on their personal computers. Through the OverScape app, anyone can participate as a validator without requiring specialized knowledge. By reducing reliance on institutional validators, OverProtocol creates new financial opportunities and aims to establish a stable, global P2P financial network. Users can validate transactions, propose blocks, and earn native OVER tokens as rewards. Virallinen verkkosivusto: https://over.network/ Valkoinen paperi: https://docs.over.network/ Block Explorer: https://scan.over.network/ Osta OVER-rahaketta nyt!

OVER (OVER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OVER (OVER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.40M $ 17.40M $ 17.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.32 $ 0.32 $ 0.32 Kaikkien aikojen alin: $ 0.017227827861124888 $ 0.017227827861124888 $ 0.017227827861124888 Nykyinen hinta: $ 0.0174 $ 0.0174 $ 0.0174 Lue lisää OVER (OVER) -rahakkeen hinnasta

OVER (OVER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OVER (OVER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OVER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OVER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OVER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OVER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OVER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OVER (OVER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OVER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OVER-rahakkeita MEXCistä nyt!

OVER (OVER) -rahakkeen hintahistoria OVER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OVER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OVER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OVER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OVER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OVER-rahakkeen hintaennuste nyt!

