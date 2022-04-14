OSMI (OSMI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OSMI (OSMI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OSMI (OSMI) -rahakkeen tiedot OSMI is a bias-free, censorship resistant AI assistant, powered by a decentralized AI engine - a network of globally distributed GPU and memory nodes, known as OSMI Nodes Virallinen verkkosivusto: www.osmi.ai Valkoinen paperi: https://docs.osmi.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5485a469fAEa1492191Cfce7528AB6E58135aA4d Osta OSMI-rahaketta nyt!

OSMI (OSMI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OSMI (OSMI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.292 $ 0.292 $ 0.292 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000406295660391601 $ 0.000406295660391601 $ 0.000406295660391601 Nykyinen hinta: $ 0.01461 $ 0.01461 $ 0.01461 Lue lisää OSMI (OSMI) -rahakkeen hinnasta

OSMI (OSMI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OSMI (OSMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OSMI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OSMI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OSMI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OSMI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OSMI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OSMI (OSMI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OSMI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OSMI-rahakkeita MEXCistä nyt!

OSMI (OSMI) -rahakkeen hintahistoria OSMI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OSMI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OSMI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OSMI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OSMI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OSMI-rahakkeen hintaennuste nyt!

