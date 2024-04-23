Osaka Protocol (OSAK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Osaka Protocol (OSAK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Osaka Protocol (OSAK) -rahakkeen tiedot Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people. Virallinen verkkosivusto: https://osaka.win Block Explorer: https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak Osta OSAK-rahaketta nyt!

Osaka Protocol (OSAK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Osaka Protocol (OSAK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 147.55M $ 147.55M $ 147.55M Kokonaistarjonta: $ 761.46T $ 761.46T $ 761.46T Kierrossa oleva tarjonta: $ 750.87T $ 750.87T $ 750.87T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 196.50M $ 196.50M $ 196.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000488 $ 0.000000488 $ 0.000000488 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 Nykyinen hinta: $ 0.0000001965 $ 0.0000001965 $ 0.0000001965 Lue lisää Osaka Protocol (OSAK) -rahakkeen hinnasta

Osaka Protocol (OSAK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Osaka Protocol (OSAK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OSAK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OSAK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OSAK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OSAK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

