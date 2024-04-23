Osaka Protocol (OSAK) -rahakkeen tokenomiikka

Osaka Protocol (OSAK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Osaka Protocol (OSAK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Osaka Protocol (OSAK) -rahakkeen tiedot

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Virallinen verkkosivusto:
https://osaka.win
Block Explorer:
https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak

Osaka Protocol (OSAK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Osaka Protocol (OSAK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 147.55M
$ 147.55M$ 147.55M
Kokonaistarjonta:
$ 761.46T
$ 761.46T$ 761.46T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 750.87T
$ 750.87T$ 750.87T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 196.50M
$ 196.50M$ 196.50M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.000000488
$ 0.000000488$ 0.000000488
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000000230262745
$ 0.000000000230262745$ 0.000000000230262745
Nykyinen hinta:
$ 0.0000001965
$ 0.0000001965$ 0.0000001965

Osaka Protocol (OSAK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Osaka Protocol (OSAK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OSAK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OSAK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OSAK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OSAK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.