Orange (ORNJ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Orange (ORNJ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Orange (ORNJ) -rahakkeen tiedot Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols. Virallinen verkkosivusto: https://www.orangecrypto.com/ Valkoinen paperi: https://docs.orangecrypto.com Block Explorer: https://unisat.io/inscription/373ffb1afec9af0e3eac751ba68cd1987996f4c68435f7db7b67def90ec19505i0 Osta ORNJ-rahaketta nyt!

Orange (ORNJ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Orange (ORNJ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 512.73K Kokonaistarjonta: $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 94.60M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 542.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.81 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005115948765476644 Nykyinen hinta: $ 0.00542

Orange (ORNJ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Orange (ORNJ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ORNJ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ORNJ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ORNJ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ORNJ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ORNJ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Orange (ORNJ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ORNJ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ORNJ-rahakkeita MEXCistä nyt!

Orange (ORNJ) -rahakkeen hintahistoria ORNJ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ORNJ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ORNJ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ORNJ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ORNJ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ORNJ-rahakkeen hintaennuste nyt!

