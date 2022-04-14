Ordiswap (ORDS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ordiswap (ORDS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ordiswap (ORDS) -rahakkeen tiedot A groundbreaking protocol set to redefine liquidity dynamics on Bitcoin's native layer through the innovative fusion of the BRC-20 standard and Ordinals. Virallinen verkkosivusto: https://ordiswap.fi/ Valkoinen paperi: https://ordiswap.gitbook.io/ordiswap/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8ab2ff0116a279a99950c66a12298962d152b83c Osta ORDS-rahaketta nyt!

Ordiswap (ORDS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ordiswap (ORDS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 997.95M $ 997.95M $ 997.95M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000485302953109997 $ 0.000485302953109997 $ 0.000485302953109997 Nykyinen hinta: $ 0.0010134 $ 0.0010134 $ 0.0010134 Lue lisää Ordiswap (ORDS) -rahakkeen hinnasta

Ordiswap (ORDS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ordiswap (ORDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ORDS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ORDS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ORDS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ORDS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ORDS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ordiswap (ORDS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ORDS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ORDS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ordiswap (ORDS) -rahakkeen hintahistoria ORDS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ORDS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ORDS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ORDS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ORDS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ORDS-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!