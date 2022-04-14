Orderly Network (ORDER) -rahakkeen tokenomiikka
Orderly Network (ORDER) -rahakkeen tiedot
Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.
Orderly Network (ORDER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Orderly Network (ORDER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Orderly Network (ORDER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Orderly Network (ORDER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ORDER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ORDER-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ORDER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ORDER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
