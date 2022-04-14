Orderly Network (ORDER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Orderly Network (ORDER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Orderly Network (ORDER) -rahakkeen tiedot Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly. Virallinen verkkosivusto: https://orderly.network/ Valkoinen paperi: https://orderly.network/docs/home Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337 Osta ORDER-rahaketta nyt!

Orderly Network (ORDER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Orderly Network (ORDER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 47.10M $ 47.10M $ 47.10M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 252.13M $ 252.13M $ 252.13M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 186.80M $ 186.80M $ 186.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3789 $ 0.3789 $ 0.3789 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 Nykyinen hinta: $ 0.1868 $ 0.1868 $ 0.1868 Lue lisää Orderly Network (ORDER) -rahakkeen hinnasta

Orderly Network (ORDER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Orderly Network (ORDER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ORDER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ORDER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ORDER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ORDER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

