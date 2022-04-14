Optopia (OPAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Optopia (OPAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Optopia (OPAI) -rahakkeen tiedot Optopia is an AI-driven, intent-centric Layer 2 network that allows permissionless intent creation. It utilizes tokenomics to drive AI Agents to execute intents, thereby achieving a smarter and highly active Layer 2 with exceptional Daily Active AI. Optopia's mission is to simplify Web3 operations through AI Agents, helping more users enter the Web3 industry with low barriers, and empowering AI Agents through tokenomics to unleash the true potential of Web3. Virallinen verkkosivusto: https://www.optopia.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.optopia.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BK5GJDHXs9Nhnn4fcJrTauZ4guii5oEw7Cyxr6Ecpnqc Osta OPAI-rahaketta nyt!

Optopia (OPAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Optopia (OPAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 198.00K $ 198.00K $ 198.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00532 $ 0.00532 $ 0.00532 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000016672512320626 $ 0.000016672512320626 $ 0.000016672512320626 Nykyinen hinta: $ 0.0000198 $ 0.0000198 $ 0.0000198 Lue lisää Optopia (OPAI) -rahakkeen hinnasta

Optopia (OPAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Optopia (OPAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OPAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OPAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OPAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OPAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OPAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Optopia (OPAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OPAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OPAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Optopia (OPAI) -rahakkeen hintahistoria OPAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OPAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OPAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OPAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OPAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OPAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

