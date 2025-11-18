Lisätietoja OPAD-rahakkeesta
OPAD-rahakkeen hintatiedot
Mikä on OPAD
OPAD-rahakkeen valkoinen paperi
OPAD-rahakkeen virallinen verkkosivusto
OPAD-rahakkeen tokenomiikka
OPAD-rahakkeen hintaennuste
OPAD-rahakkeen historia
OPAD-osto-opas
OPAD/fiat-valuuttamuunnin
OPAD-rahakkeen spot
Esimarkkinat
Ansaitse
Airdrop+
Uutiset
Blogi
Ohjeet
OpenPad AI (OPAD) -rahakkeen tokenomiikka
OpenPad AI (OPAD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu OpenPad AI (OPAD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
OpenPad AI (OPAD) -rahakkeen tiedot
OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.
OpenPad AI (OPAD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
OpenPad AI (OPAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä OPAD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OPAD-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät OPAD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OPAD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka OPAD-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään OpenPad AI (OPAD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OPAD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
OpenPad AI (OPAD) -rahakkeen hintahistoria
OPAD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
OPAD-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne OPAD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OPAD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö
Osta OpenPad AI (OPAD) -rahaketta
Summa
1 OPAD = 0.001398 USD
Treidaa OpenPad AI (OPAD) -rahaketta
KUUMAT
Tällä hetkellä trendaavat kryptovaluutat, jotka ovat saaneet merkittävää huomiota markkinoilla
SUURIN volyymi
Kryptovaluutat, joilla on suurin treidausvolyymi
Vasta lisätyt
Äskettäin listatut kryptovaluutat, joita voi treidata
Suurimmat voittajat
Kryptoalan 24 tunnin suurimmat voittajat, joita jokaisen treidaajan tulisi pitää silmällä